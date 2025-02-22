У Дії зʼявилися нові послуги для ветеранів та родин військових

Міністерство цифрової трансформації України запустило нові послуги для ветеранів та родин військових у Дії

Про це повідомляє Мінцифри у своєму Telegram.

Тепер на порталі Дія можна отримати статус людини з інвалідністю внаслідок війни або члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці.

«Раніше для цього потрібно було особисто відвідувати державні установи. Тепер усе значно швидше — декілька хвилин на порталі Дія, — пишуть у Мінцифри. — Якщо ж вам зручніший офлайн-формат, звертайтеся до найближчого ЦНАПу та подавайте заяву швидко і з комфортом».

Послуги доступні:

ветеранам, які мають довідку про інвалідність від МСЕК або експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи;

чоловікам, дружинам, батькам та дітям загиблих захисників з документами, які підтверджують участь у бойових діях, смерть та родинні зв’язки.

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«Працюємо над тим, щоб послуги для захисників та їхніх родин ставали доступнішими», — додали в Мінцифри.

Послуги реалізуються Мінцифрою спільно з Мінветеранів за сприяння «Проєкту підтримки Дія», який упроваджується ПРООН в Україні за фінансування Швеції.

Нагадаємо, що у Дії запустили послугу Повідомлення про відсутність звʼязку, щоб дзвінки та інтернет працювали стабільніше по всій країні. Відтепер усі користувачі можуть повідомляти про відсутність звʼязку у будь-якому місці.

Раніше ми писали, що у Дії додали фото та відео порушень до штрафів автофіксації. Раніше штрафи з камер у Дію приходили з текстовими деталями — порушення, час і місце. Зараз до цієї інформації додали ще й фото та відео.

Крім того у Дії можна оформити цифрове пенсійне посвідчення. Тепер пенсійне посвідчення доступне в електронному форматі та не вимагає паперового (фізичного) аналога. Це дозволяє отримати його швидше, без необхідності відвідувати держустанови, і робить користування ще зручнішим.

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