У Дії з’явилось пенсійне посвідчення

Фахівці Дії продовжують оцифровувати важливі документи: тепер пенсійне посвідчення доступне в електронному форматі та не вимагає паперового (фізичного) аналога. Це дозволяє отримати його швидше, без необхідності відвідувати держустанови, і робить користування ще зручнішим

Про це повідомила пресслужба Дії.

«Подавайтеся на електронне посвідчення онлайн на вебпорталі Пенсійного фонду. Для оформлення знадобиться пенсійний запис у Реєстрі застрахованих осіб та номер платника податків. Як буде готово, посвідчення відобразиться у Дії», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, шо пенсійне за віком підтягнеться у Дію автоматично. Тим часом пенсійне за інвалідністю, втратою годувальника чи за вислугу років потрібно додати у Дію власноруч. Для цього прогортайте всі документи у застосунку, виберіть «Додати документ» — «Пенсійне посвідчення».

«Раніше такий підхід реалізували з посвідченням водія. Зараз кожен п’ятий українець, замінюючи посвідчення в Дії, замовляє тільки цифровий документ, — додали в Дії. — Працюємо, щоб більше документів були у форматі digital first».

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Також раніше ми писали, що завдяки нещодавньому нововведенню українці зможуть повідомляти про відсутність якісного мобільного зв’язку, особливо під час відключень світла. У Дії можна буде поскаржитись, якщо не вантажиться сторінка в браузері, неможливо додзвонитися або відправити повідомлення в месенджері.

Окрім цього, у Дії запрацювала програма єКнига. За допомогою нової ініціативи держава прагне заохотити українську молодь до читання та підтримати видавців книжок.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів запускає експериментальний проєкт, що дозволить військовим, ветеранам та їхнім сім’ям отримати низку нових послуг через Дію. Важливо, що функціонал буде доступний лише на порталі, а не в застосунку.

«Знімаємо перепони, пришвидшуємо процеси, даємо людям можливість скористатися своїми правами без тяганини та бюрократії», — написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

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