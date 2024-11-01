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У Дії з’явиться нова послуга для бізнесу

01.11.2024 15:30
Микола Деркач
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З 31 жовтня українські підприємці можуть онлайн подавати заявки та отримувати висновок Міністерства економіки щодо продовження граничних строків розрахунків у сфері міжнародної торгівлі

У Дії з’явиться нова послуга для бізнесу

У Дії з’явиться нова послуга для бізнесу Фото: t.me/diia_gov

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що послуга вже почала працювати в режимі бета-тестування та стане доступною масово у грудні 2024 року. Запуск відбувається у рамках проєкту єДозвіл, який реалізується Міністерством економіки України у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України та фінансується Європейським Союзом у межах проєкту EU4DigitalUA, що впроваджується FIIAPP.

У бета-тестуванні можуть взяти участь усі юридичні особи та ФОПи, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю. У рамках тесту послуга буде доступна для перших 100 підприємців, які звернуться за її отриманням. Протягом тестування працюватиме оперативна служба підтримки, яка допоможе у вирішенні можливих питань. Після успішного завершення тесту і врахування зворотного зв’язку від бізнесу послуга буде запущена повноцінно.

«Цифровізація продовження граничних строків валютних розрахунків — це те, про що давно просили українські експортери та імпортери. Тепер не потрібно ходити в банки та державні установи: документи можна подати онлайн менше, ніж за годину. Система автоматично перевірить заявку, допоможе виправити помилки і заощадить час. Цей крок зменшить ризик затримок, штрафів і блокування рахунків. Очікуємо, що міжнародні угоди завершуватимуться швидше, що сприятиме швидшому поверненню валюти в Україну», — зазначила Перша віцепрем’єр-міністерка України – Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

У Дії з’явиться нова послуга для бізнесу

Фото: t.me/mineconomdevUA

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Продовження граничних строків розрахунків можливе лише за окремими операціями з експорту та імпорту товарів. Послуга стосується товарів, виготовлення або доставка яких потребує тривалого терміну. Наприклад, промислового устаткування, медичного і військового обладнання, а також продукції, замовленої через міжнародні тендери. У 2023 році Мінекономіки видало близько 1 500 висновків про  продовження граничних строків розрахунків, а за перше півріччя цього року — майже 600.

Протестувати послугу можна на порталі Дія. Для цього потрібно:

  1. Перейти за посиланням на реєстрацію на бета-тест.
  2. Заповнити форму.
  3. Перевірити пошту — протягом 10 робочих днів на неї надійде лист про початок бета-тестування з покроковими інструкціями.

Нагадуємо, у вересні в рамках проєкту єДозвіл запрацювала послуга реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці. Ця послуга є частиною комплексної послуги е-Підприємець на порталі Дія.

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Рубрики: ДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїБізнес
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