Зупинка бронювання у Дії: бізнес просить продовжити чинні відстрочки

Українські підприємці закликають продовжити чинні бронювання на період аудиту, через який призупинилось е-бронювання у Дії

Нагадаємо, 20 жовтня була тимчасово зупинена процедура електронного бронювання критичного персоналу компаній через портал Дія через проведення аудиту заброньованих військовозобов’язаних, який триватиме до 15 листопада.

Водночас Міністерство економіки призупинило процес видачі наказів про бронювання для тих підприємств, які подавались через паперовий варіант процедури. Про це йдеться в заяві Європейської Бізнес Асоціації (EBA).

В Асоціації піддали сумнівам легітимність призупинення процедури бронювання для проведення аудиту. Оскільки ані профільним законом «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», ані рішенням уряду вона не передбачена.

Читайте також: Чому не вдається забронювати фахівця через Дію

Протягом доби EBA отримала десятки звернень від представників бізнесу, які або уже знаходяться у процесі перебронювання, або планували подаватися на перебронювання найближчим часом. Бізнес надзвичайно стурбований поточним станом справ, зокрема відсутністю офіційної комунікації з боку органів влади.

«Наразі бізнес, який є основним джерелом коштів на оборону держави, не розуміє, як відбуватиметься процедура бронювання та як планувати надалі операційну діяльність. Окрім деструктивного впливу на бізнес всередині країни, дана ситуація створює негативні сигнали для наших міжнародних партнерів, інвесторів та замовників», — зазначають в Європейській Бізнес Асоціації.

Як можливе тимчасове рішення в EBA пропонують автоматичне продовження дії чинних бронювань в реєстрі «Оберіг» на 60 календарних днів для всіх критичних співробітників компаній, у яких бронювання закінчуються протягом дії цього «аудиту» -+3 доби (оскільки Дія розглядає заявки до 72 годин), тобто з 17 жовтня по 18 листопада.

Нагадаємо, українські підприємці все частіше говорять про проблему з бронюванням своїх співробітників. Вони не можуть заново підтвердити свій статус критичності.

Як заявили у Європейській бізнес асоціації (EBA), ці труднощі набувають системного характеру. Головною причиною називають те, що рішення про повторне підтвердження статусу критично важливого підприємства просто «зависає» у відповідних органах.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скількох українців можна забронювати від мобілізації — Мінекономіки

Кабмін змінив правила бронювання від мобілізації для бізнесу

Коли запрацює економічне бронювання від мобілізації — Мінекономіки