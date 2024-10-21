Дія призупинила електронне бронювання: коли відновлять послугу

Процедуру у Дії тимчасово закрили через аудит критично важливих підприємств. Однак раніше в Міноборони обіцяли, що перевірки не завадять подачам нових заявок на бронювання працівників

У мобільному застосунку та на державному порталі Дія призупинили процедуру бронювання працівників від мобілізації через проведення аудиту заброньованих військовозобов’язаних.

Після кліка на поле «Подати заяву», користувач отримує повідомлення, що послуга тимчасово недоступна. Відомо, що аудит підприємств триватиме до 15 листопада.

У Дії пообіцяли повідомити про відновлення роботи сервісу, українців закликали стежити за оновленнями.

Читайте також: Чому не вдається забронювати фахівця через Дію

Водночас у чаті під навчальним відео на запитання про можливість отримання броні за заявкою, поданою 17 жовтня, Дія радить чекати на результат бронювання. З початку жовтня українцям повідомили, що новий термін обробки заявок становить три дні замість колишніх приблизно 10 хвилин.

Проведення аудиту було ухвалено Кабінетом міністрів 8 жовтня. Причина була в різному збільшенні кількості заброньованих громадян, пояснив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк. Протягом двох років було 540 тисяч осіб, а за пару місяців цифра зросла вдвічі.

Нагадаємо, українські підприємці все частіше говорять про проблему з бронюванням своїх співробітників. Вони не можуть заново підтвердити свій статус критичності.

Як заявили у Європейській бізнес асоціації (EBA), ці труднощі набувають системного характеру. Головною причиною називають те, що рішення про повторне підтвердження статусу критично важливого підприємства просто «зависає» у відповідних органах.

Також ми писали, що Кабінет міністрів до кінця року запровадить економічне бронювання від мобілізації в Україні. Планується внести зміни до раніше ухваленої постанови, що встановлює порядок бронювання від мобілізації працівників критично важливих для економіки підприємств.

Одним з критеріїв бронювання від мобілізації для бізнесу буде «біла» зарплата, а другим — відповідна галузь з переліку, який буде розширено.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скількох українців можна забронювати від мобілізації — Мінекономіки

Кабмін змінив правила бронювання від мобілізації для бізнесу

Коли запрацює економічне бронювання від мобілізації — Мінекономіки

За матеріалами Інтерфакс-Україна