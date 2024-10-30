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У Дії оновили процедуру реєстрації ТОВ

30.10.2024 9:40
Микола Деркач
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Реєстрація ТОВ у Дії стала ще зручнішою та швидшою. Розробники сервісу також додали деякі нові можливості для підприємців

У Дії оновили процедуру реєстрації ТОВ

У Дії оновили процедуру реєстрації ТОВ Фото: t.me/diia_gov

Про це повідомили у пресслужбі Дії.

«Постійно покращувати та оновлювати наявні сервіси держави у смартфоні — філософія команди Дії. Потурбувались, щоб реєстрація ТОВ на порталі була непомітною, і додали нові фішки. Відтепер уся процедура триває 5 хвилин замість 20», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розробники інтегрували наступні оновлення:

  1. Автоматичне визначення кінцевого бенефіціарного власника — якщо частка засновника у статутному капіталі становить 25% і більше, та він має біометричний документ.
  2. Усі наявні дані з реєстрів підтягнуться автоматично, тож вам залишиться додати лише те, що відсутнє.
  3. Зручний інтерфейс: адаптовані підказки та оптимізовані етапи реєстрації полегшують процес і знижують ризик помилок.

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Також нагадаємо, як скористатися сервісом:

  • авторизуйтеся на порталі Дія;
  • заповніть заяву на реєстрацію ТОВ;
  • підпишіть її електронним підписом;
  • після цього, якщо заявник відповідає всім умовам, реєстрація ТОВ автоматично відбудеться всього за кілька секунд.

«Запускайте свій бізнес із Дією без зайвих турбот! Послуга реалізована Міністерством цифрової трансформації України у співпраці з Міністерством юстиції України за підтримки програми EGAP Фонду Східна Європа, що фінансується урядом Швейцарії», — додали у пресслужбі Дії.

Також раніше ми писали, що міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що застосунок Дія розшириться — у нього буде інтегровано шість нових послуг.

«Команда працює на шаленій швидкості: тільки запустили шлюб онлайн — одразу перейшли до масштабного Нацкешбеку, а кілька днів тому додали в застосунок рекрутинг у топові підрозділи БпЛА. Майже щотижня запускаємо сервіси в Дії та постійно працюємо над розробкою нових. Скоро в застосунку зʼявляться ще 6 сервісів, на які ви чекали та про які постійно писали в коментарях», — написав Федоров.

Детальніше про нові послуги читайте у матеріалі за посиланням.

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Рубрики: ДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїБізнес
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