У Дії оновили процедуру реєстрації ТОВ

Реєстрація ТОВ у Дії стала ще зручнішою та швидшою. Розробники сервісу також додали деякі нові можливості для підприємців

Про це повідомили у пресслужбі Дії.

«Постійно покращувати та оновлювати наявні сервіси держави у смартфоні — філософія команди Дії. Потурбувались, щоб реєстрація ТОВ на порталі була непомітною, і додали нові фішки. Відтепер уся процедура триває 5 хвилин замість 20», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розробники інтегрували наступні оновлення:

Автоматичне визначення кінцевого бенефіціарного власника — якщо частка засновника у статутному капіталі становить 25% і більше, та він має біометричний документ. Усі наявні дані з реєстрів підтягнуться автоматично, тож вам залишиться додати лише те, що відсутнє. Зручний інтерфейс: адаптовані підказки та оптимізовані етапи реєстрації полегшують процес і знижують ризик помилок.

Цікаве по темі: У Дії стали доступні гранти для молодих підприємців: як отримати

Також нагадаємо, як скористатися сервісом:

авторизуйтеся на порталі Дія;

заповніть заяву на реєстрацію ТОВ;

підпишіть її електронним підписом;

після цього, якщо заявник відповідає всім умовам, реєстрація ТОВ автоматично відбудеться всього за кілька секунд.

«Запускайте свій бізнес із Дією без зайвих турбот! Послуга реалізована Міністерством цифрової трансформації України у співпраці з Міністерством юстиції України за підтримки програми EGAP Фонду Східна Європа, що фінансується урядом Швейцарії», — додали у пресслужбі Дії.

Також раніше ми писали, що міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що застосунок Дія розшириться — у нього буде інтегровано шість нових послуг.

«Команда працює на шаленій швидкості: тільки запустили шлюб онлайн — одразу перейшли до масштабного Нацкешбеку, а кілька днів тому додали в застосунок рекрутинг у топові підрозділи БпЛА. Майже щотижня запускаємо сервіси в Дії та постійно працюємо над розробкою нових. Скоро в застосунку зʼявляться ще 6 сервісів, на які ви чекали та про які постійно писали в коментарях», — написав Федоров.

Детальніше про нові послуги читайте у матеріалі за посиланням.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Зупинка бронювання у Дії: бізнес просить продовжити чинні відстрочки

Вчасно інтегрувала Дію: які послуги можна отримати

Дія запустила сканер штрихкодів для товару з кешбеком