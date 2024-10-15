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Дія запустила сканер штрихкодів для товару з кешбеком

15.10.2024 13:50
Дарія Шуть
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До сервісу «Національного кешбеку» додали новий інструмент, що доступний у застосунку Дія — сканер штрихкодів

Дія запустила сканер штрихкодів для товару з кешбеком

Фото: t.me/zedigital

Завдяки новому сканеру можна через Дію наперед дізнатися, чи нараховується кешбек за товар. Не потрібно уточнювати у касирів супермаркету чи шукати позначку на упаковці, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram.

Щоб скористатись інструментом, потрібно відкрити Дію та навести сканер на штрихкод продукту. Після цього програма сповістить, чи буде нараховано кешбек. Далі вже рішення за покупцем — обирати цей товар чи інший.

Бета-тестування «Національного кешбеку» тривало понад місяць, в результаті було оголошено про офіційний запуск програми. Протягом цього часу в Мінцифри збирали фідбек та перевіряли, як працює сервіс, а також додавали новий функціонал, що продовжують робити й досі.

Читайте також: Українці можуть платити за світло кешбеком: як це працює

Нагадаємо, кешбек у розмірі 10% надається на вітчизняні споживчі товари, за виключенням підакцизних — окрім вина без вмісту спирту, медових напоїв та ліків українського виробництва. Уточнити, чи бере товар участь у програмі, можна через спеціальний сканер у Дії.

Максимальний обсяг кешбеку — 3 тис. грн на місяць. Кошти можна буде витратити на медичні та комунальні послуги, спорт, кіно, квитки на поїзд, задонатити ЗСУ або купити військові облігації. Виплати за покупки у вересні розпочнуться з 20 жовтня.

Також ми писали, скільки грошей зможуть отримувати українці від нацкешбеку. Українці в середньому витрачають близько половини свого доходу на продукти, одяг, здоров’я та інші товари. Це дозволяє розрахувати приблизний кешбек на людину в межах державної програми.

Крім того, серед компаній, які доєднались до програми «Національний кешбек», виявилися компанії, які мають власників у рф. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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Рубрики: ГрошіДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїДержавні органи
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