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Українці можуть платити за світло кешбеком: як це працює

14.10.2024 19:40
Дарія Шуть
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Для українців з’явився додатковий спосіб оплати комунальних послуг, зокрема світла

Українці можуть платити за світло кешбеком: як це працює

Фото: freepik.com, unsplash.com

Загалом в Україні оплатити комунальні послуги можна на пошті, у банку або онлайн. Однак віднедавна з’явився новий ресурс, завдяки якому оплатити платіжки можна з кешбеку.

Українці можуть платити за електроенергію не з власних гаманців, чи карти, а з коштів, які їм повертає держава в рамках програми «Національний кешбек», повідомили в YASNO.

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Щоб сплатити за світло й не тільки у такий спосіб необхідно мати або замовити карту «Національний кешбек» і додати її в застосунку Дія. Після купівлі товарів українського виробництва держава поверне вам 10% кешбеку від вартості покупок.

Накопиченими на карті коштами можна оплатити рахунки за електроенергію, чи інші комунальні послуги. Для цього при оплаті за комунальні платежі оберіть спосіб розрахунку «Карткою» та вводьте дані своєї картки «Національного кешбеку».

Нагадаємо, кешбек у розмірі 10% надається на вітчизняні споживчі товари, за виключенням підакцизних — окрім вина без вмісту спирту, медових напоїв та ліків українського виробництва. Уточнити, чи бере товар участь у програмі, можна через спеціальний сканер у Дії.

Максимальний обсяг кешбеку — 3 тис. грн на місяць. Кошти можна буде витратити на медичні та комунальні послуги, спорт, кіно, квитки на поїзд, задонатити ЗСУ або купити військові облігації. Виплати за покупки у вересні розпочнуться з 20 жовтня.

Також ми писали, скільки грошей зможуть отримувати українці від нацкешбеку. Українці в середньому витрачають близько половини свого доходу на продукти, одяг, здоров’я та інші товари. Це дозволяє розрахувати приблизний кешбек на людину в межах державної програми.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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