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Коли почнуться виплати в межах національного кешбеку — Федоров

17.09.2024 9:40
Дарія Шуть
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До програми національного кешбеку долучились понад мільйон українців. Гроші їм почнуть виплачувати вже наступного місяця

Коли почнуться виплати в межах національного кешбеку — Федоров

Фото: bank.gov.ua

Державна програма «Національний кешбек» досі працює в режимі бета-тесту, який показав стабільність роботи сервісу. Повноцінний запуск планується з початку жовтня. Однак вже на сьогодні учасниками програми стали 1,2 млн українців.

Картки в Дії для отримання кешбеку активували понад 638 тис. громадян, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram.

Наразі українцям нараховано вже понад 2,9 млн грн кешбеку. Виплати за покупки у вересні розпочнуться з 20 жовтня.

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Нагадаємо, кешбек у розмірі 10% надається на вітчизняні споживчі товари, за виключенням підакцизних — окрім вина без вмісту спирту, медових напоїв та ліків українського виробництва. Уточнити, чи бере товар участь у програмі, можна через спеціальний сканер у Дії, що запрацює вже з середини вересня.

Максимальний обсяг кешбеку — 3 тис. грн на місяць. Кошти можна буде витратити на медичні та комунальні послуги, спорт, кіно, квитки на поїзд, задонатити ЗСУ або купити військові облігації.

За даними Федорова, до Нацкешбеку долучились вже 963 виробники та 171 тис. товарів. В програмі беруть участь мережі АЗК, торгові мережі та магазини, зокрема і онлайн-магазини.

Раніше про приєднання до програми оголосили Укрнафта та низка великих супермаркетів. Також долучились фармацевтична компанія «Дарниця», український бренд «Вухастик»,  молочна компанія «Волошкове поле» та інші.

Нагадаємо, що «Національний кешбек» хочуть розширити на книги. Міністерство культури та інформаційної політики України (МКІП), разом із Комітетом Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики та Українським інститутом книги (УІК) пропонують розширити програму «Національний кешбек».

Також ми писали, скільки грошей зможуть отримувати українці від нацкешбеку. Українці в середньому витрачають близько половини свого доходу на продукти, одяг, здоров’я та інші товари. Це дозволяє розрахувати приблизний кешбек на людину в межах державної програми.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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Коли почнуться виплати в межах національного кешбеку — Федоров

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