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ТМ «Вухастик» приєдналася до «Національного кешбеку»

10.09.2024 9:40
Ольга Деркач
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У торговельних мережах, таких як Епіцентр, Аврора, VARUS та інші, вже доступний національний кешбек за придбання продукції українського бренду «Вухастик»

ТМ «Вухастик» приєдналася до «Національного кешбеку»

ТМ «Вухастик» приєдналася до «Національного кешбеку» Фото: freepik.com

Великі роздрібні мережі країни приєдналися до програми «Національний кешбек», яку ініціювало Міністерство економіки. Бета-тестування цієї програми розпочалося 2 вересня 2024 року.

На сьогодні понад 600 українських виробників вже зареєстрували більш ніж 40 тисяч товарів у програмі. Серед них є продукція побутової хімії та доглядові засоби ТМ «Вухастик». При купівлі будь-яких засобів для догляду та прання цього бренду, споживачі отримують 10% кешбеку, який можна використати на особисті потреби.

«Ми радо вітаємо і підтримуємо рішення держави стимулювати національну економіку і підтримати вітчизняних виробників, — говорить Світлана Попова, CMO AFINA Group (компанії-власника бренду «Вухастик»). — «Національний кешбек» не лише фінансово підтримує громадян, але й стимулює попит на українські товари. Це сприяє зміцненню національної економіки і розвитку українського виробництва. Зокрема, це ще одна можливість нагадати, що українські товари не поступають якістю товарам з Європи, а наші покупці зможуть дізнатися більше про якісні бренди, що виробляються в Україні».

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Виробництво лінійки засобів для догляду та прання для всієї родини під торговою маркою «Вухастик» стартувало влітку минулого року на одному з найбільших заводів побутової хімії України, розташованому у Вінниці. За рік діяльності компанія AFINA Group, яка є власником бренду «Вухастик», змогла створити успішний вітчизняний продукт, спеціально розроблений для догляду за немовлятами з перших днів життя. Бренд швидко здобув популярність в Україні та розпочав вихід на європейський ринок, де зараз завершується процес сертифікації рецептур і оновлення дизайну для відповідності вимогам ЄС. За цей період споживачі придбали понад 2,5 мільйона кілограмів продукції ТМ «Вухастик».

Нагадаємо, що «Національний кешбек» хочуть розширити на книги. Міністерство культури та інформаційної політики України (МКІП), разом із Комітетом Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики та Українським інститутом книги (УІК) пропонують розширити програму «Національний кешбек».

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За матеріалами: LIGA.net.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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