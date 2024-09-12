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Молочна компанія «Волошкове поле» приєдналася до «Національного кешбеку»

12.09.2024 10:20
Ольга Деркач
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З початку вересня 2024 року молочна компанія «Волошкове поле» стала учасником ініціативи «Національний кешбек», яка реалізується Міністерством економіки України

Молочна компанія «Волошкове поле» приєдналася до «Національного кешбеку»

Молочна компанія «Волошкове поле» приєдналася до «Національного кешбеку» Фото: freepik.com

Ця програма дає можливість споживачам отримати 10% відшкодування від суми покупки товарів, виготовлених в Україні.

Протягом вересня-грудня громадяни можуть отримати до 3000 грн компенсації щомісяця. Накопичені в рамках програми кошти можна використати для оплати різних послуг: комунальних, медичних, спортивних, кіно та розважальних заходів, а також зробити донати для підтримки Збройних сил України.

«Ми не могли пройти повз такої програми, — розповідає генеральний директор ПрАТ «Юрія» Пустовіт Віталій. — Ми українська компанія, і ми пишаємося цим. Від початку широкомасштабного вторгнення не припиняли роботу ні на день. Програма «Національний кешбек» не тільки сфокусує увагу кінцевого споживача на українському виробникові, а й реально допоможе фінансово нашому покупцеві, що на сьогодні є дуже потрібним».

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Він також додав, що підтримка національних виробників завжди буде мати позитивний ефект для держави.

«Дуже хороша державна програма, яка з одного боку допоможе популяризувати українську продукцію та виробників, а з іншого боку підтримує споживачів. Молочна компанія «Волошкове поле» вважає такі ініціативи дуже корисними, тому ми одразу приєдналися до програми національного кешбеку. Підтримка національних виробників завжди буде мати позитивний ефект для держави, адже ці кошти будуть залишатись всередині країни», — сказав Табалов.

Нагадаємо, що ТМ «Вухастик» приєдналася до «Національного кешбеку». У торговельних мережах, таких як Епіцентр, Аврора, VARUS та інші, вже доступний національний кешбек за придбання продукції українського бренду «Вухастик».

Також ми писали, що фармацевтична компанія «Дарниця» вирішила взяти участь у державній програмі «Національний кешбек». «Дарниця» успішно пройшла реєстрацію в програмі. Українці зможуть отримати кешбек при купівлі 369 препаратів компанії.

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За матеріалами: Telegraf.

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