У Дії стали доступні гранти для молодих підприємців: як отримати

Відтепер молодь, яка хоче створити бізнес, можуть отримати грант на власну справу через кілька кліків на порталі Дія

Молоді підприємці віком до 25 років можуть подавати заявки на отримання грантів до 150 тис. грн на відкриття власного бізнесу у межах програми «Власна Справа». Ця послуга вже доступна на порталі Дія.

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки Юлія Свириденко, передає пресслужба Мінекономіки.

Гранти для молоді не мають вимоги створення нових робочих місць. Після ухвалення позитивного рішення щодо виділення гранту, лише необхідно відкрити ФОП. Подати заявку онлайн в кілька кліків можна на порталі Дія в розділі «Грант на власну справу».

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Через три роки такі підприємці зможуть ще раз отримати грант від держави — вже за програмою «Власна Справа» на загальних умовах. За понад два роки роботи програми підприємці отримали від держави понад 20 тисяч грантів на розвиток бізнесу на майже 5 млрд грн.

На сьогодні за грантовою програмою «Власна Справа» на загальних умов українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення.

Отримати мікрогрант може як чинний підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Для отримання гранту понад 75 тис. грн обов’язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту.

Нагадаємо, в Україні запустили програму бізнес-підтримки для молодих підприємців із малих громад. Проєкт LIFT має на меті створити екосистему, яка сприятиме розвитку підприємництва серед молоді, враховуючи сучасні виклики та потреби учасників та учасниць.

В межах програми відберуть 12 учасників, які здобудуть необхідні знання та навички для розвитку та масштабування власної справи. Також вони зможуть отримати грантове фінансування у розмірі $10 000 на реалізацію затвердженого бізнес-проєкту та досягнення бізнес-цілей.

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