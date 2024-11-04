У Дії з'явилась нова функція

Сервіс єВідновлення у Дії було вдосконалено — тепер користувачі можуть змінити реквізити картки для виплат у кілька кліків

У пресслужбі Дії зазначили, що інколи під час обробки заявок на єВідновлення виникає необхідність змінити банківські реквізити картки. Наприклад, якщо банк відмовив у платежі, картку заблоковано для зарахування коштів чи сталася помилка в реквізитах.

Команда застосунку врахувала зауваження користувачів та покращила сервіс. Відтепер змінювати реквізити можна просто в Дії.

Якщо заявку на єВідновлення було подано через застосунок Дія, то після відхилення платежу людина одразу отримає сповіщення на телефон та зможе швидко оновити реквізити.

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Якщо ж заявку подавали через портал Дія, відповідне повідомлення надійде на електронну пошту. Далі потрібно авторизуватись в кабінеті користувача та внести нові реквізити.

Важливо пам’ятати, що для зміни реквізитів заявник повинен мати активні рахунки єВідновлення в одному з банків-партнерів програми. Їх перелік можна переглянути на сайті програми.

Нагадаємо, на засіданні, яке відбулося 31 жовтня, Верховна Рада України прийняла у першому читанні проєкт Державного бюджету на 2025 рік. На жаль, перегляду прожиткового мінімуму, зарплат і пенсій наразі не планується, а також відхилено фінансування програми єВідновлення.

За словами народної депутатки Олени Шуляк, програма єВідновлення може залишитися без фінансування на наступний рік.

«Станом на зараз хороших новин для всіх, хто очікує на збільшення фінансування за програмою єВідновлення, у мене, на жаль, немає», — резюмувала депутатка.

За останніми даними понад 780 тис. українців повідомили про пошкоджене чи зруйноване житло внаслідок російської агресії. Були подані близько 150 тис. заяв на отримання компенсації від держави.

Також ми писали, що українці можуть подавати заяви про компенсацію за знищене житло не лише через мобільний застосунок, а й через вебпортал Дія.

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