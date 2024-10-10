У Дії з'явилась можливість подачі заявки на єВідновлення

В Україні запровадили ще один спосіб подачі заявки на компенсацію за програмою єВідновлення, зокрема в онлайн-форматі

Відтепер українці можуть подавати заяви про компенсацію за знищене житло не лише через мобільний застосунок, а й через вебпортал Дія.

Про оновлення у програмі єВідновлення повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

Він зазначив, що послуга стала доступна і для громадян без реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП, раніше — ІПН).

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Також внесено зміни, які дозволяють представникам власників знищеного житла подавати заяви від їхнього імені. Для цього можна звернутися до будь-якого Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) незалежно від місця проживання заявника. Це значно полегшить процес для тих, хто не може особисто подати заяву.

Крім того, Федоров поділився статистикою ефективності програми. З моменту її запуску у травні 2023 року близько 10,7 тис. сімей отримали житлові сертифікати, з яких 4,7 тис. вже реалізовано. Такі цифри свідчать про високий попит програми та її реальну допомогу постраждалим від військових дій.

Нагадаємо, голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк повідомила, що до Верховної Ради подано законопроєкт №11440, який полегшує процес отримання компенсації за програмою єВідновлення.

За словами Шуляк, щоб отримати компенсацію єВідновлення, пошкоджене або зруйноване житло має бути зареєстроване у Державному реєстрі речових прав (ДРРП). Житло, на яке право власності оформлене після 2013 року, реєструється автоматично. Однак, житло, придбане до 2013 року, громадяни повинні були вносити до ДРРП самостійно.

Також ми писали, що у парламенті обговорюють можливість розширення програми компенсацій єВідновлення для українського бізнесу. Для фінансування цих компенсацій планують залучити міжнародних партнерів.

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