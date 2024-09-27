В Україні запуститься новий сервіс для бізнесу — uResidency

Дія зробила процес ведення власної справи непомітним для українців. А з uResidency світовий бізнес назавжди забуде про кордони, бюрократію, корупцію, приховані платежі та потребу в послугах бухгалтера. Першим банком-партнером програми став ПриватБанк

Про це повідомили у пресслужбі Дії.

uResidency — послуга для бізнесу під ключ для іноземців. Вона пропонує реєстрацію бізнесу в Україні — європейській країні — заповнення заяви всього за 5-10 хвилин через застосунок або портал. Після швидкої перевірки в консульстві ви стаєте ФОП і отримуєте КЕП.

«Ми створили найкращі умови для українських підприємців — реєстрація ФОП найшвидша у світі, сплата податків у кілька кліків, додаткові послуги для бізнесу доступні онлайн. Зараз готові масштабувати цей досвід і на іноземців, адже стати е-резидентом в Україні простіше й вигідніше, ніж відкрити бізнес будь-де у світі, податкова ставка всього 5%», — зазначив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на Lviv IT Arena, яку організовує Львівський IT Кластер.

Послуги автоматизовані: банк одразу відкриває рахунок, подає звітність до податкової та сплачує податки кожен квартал замість вас. Ви реєструєте бізнес за кілька хвилин і стаєте повноцінним підприємцем.

Це бізнес без кордонів і без бюрократії. Ідеально для тих, хто прагне:

управляти бізнесом онлайн;

вийти на європейський ринок;

оптимізувати бізнес-процеси;

отримати вигідні умови — податки лише 5% від прибутку.

Цікаве по темі: Дія.Підпис незабаром стане доступний для бізнесу

Що отримає Україна?

uResidency не лише залучить іноземних підприємців до української бізнес-сфери, а й принесе додаткові надходження до держбюджету через оподаткування е-резидентів. Це також сприятиме розвитку банківської системи, залученню інвестицій та популяризації України як цифрової держави.

Першими е-резидентами стануть громадяни Індії, Пакистану, Таїланду та Словенії. Далі список країн поповнюватиметься, а функціонал розширюватиметься, щоб резиденти не відвідували навіть посольство. Більше про програму uResidency можна знайти за посиланням e-resident.diia.gov.ua.

«Е-резидентство — це крок до нової цифрової нації, де кожен може займатися власною справою там, де хоче, на тих умовах, які підходять йому. І ми стаємо трендсетерами в цьому напрямі», — додав Федоров.

Проєкт uResidency реалізується за підтримки Європейського Союзу в межах проєктів EU4DigitalUA та DT4UA, що впроваджуються Академією електронного управління Естонії. Комунікаційна підтримка проєкту надається Міжнародним та іберо-американським фондом адміністративної та державної політики (FIIAPP) в межах проєкту EU4DigitalUA.

ПриватБанк став першим банком-партнером програми uResidency

Як зазначила пресслужба ПриватБанку, програма пропонує іноземним підприємцям привабливі умови для ведення бізнесу — податок 5% від суми прибутку, можливість віддалено зареєструватися як ФОП з будь-якої точки світу, відкрити спеціальний рахунок у ПриватБанку та вести бізнес через вебпортал «Приват24 для бізнесу». Ще одна перевага програми — відсутність бухгалтерії та звітів: замість е-резидентів автоматично заповнювати бухгалтерські документи буде ПриватБанк як податковий агент.

«Ми з гордістю стали першим українським банком, що приєднався до цього амбітного та важливого державного проєкту, щоб технологічні підприємці з усього світу швидко і зручно створювали бізнес в Україні, інвестували кошти та платити податки до бюджету нашої країни. Тисячам підприємців з усього світу буде зручно створювати бізнес в Україні онлайн — від подачі заявки до відкриття банківського рахунку та виведення зароблених коштів. Резидентам програми відкрити рахунок у ПриватБанку так же легко, як і українському ФОПу. А можливості «Приват24 для бізнесу» дозволять нам масштабувати сучасні, клієнтоорієнтовані цифрові банківські сервіси на іноземні ринки», — відзначив Євген Заіграєв, член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Rakuten Viber став резидентом Дія.City

Укрзалізниця розширює верифікацію через Дія.Підпис на міжнародні рейси

Auto.Ria інтегрувала верифікацію власників авто через Дію