Резидентам Дія.City можуть заборонити спрощену систему оподаткування

Наразі це лише дискусія, однак представників ІТ-індустрії в Україні, зокрема резидентів Дія.City, можуть позбавити можливості бути спрощенцями

Напередодні відбулась зустріч робочої групи з підвищення податків, де було піднято й тему Дія.City. Про це повідомила членкиня комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна у Facebook.

Під час дискусії представники податкового простору Дія.City закликали не змінювати для них ставку військового збору, оскільки влада пообіцяла цей режим резидентам на 25 років. Через підвищення податку бюджет може отримати навіть менше надходжень через можливий перехід ІТ-фахівців на 3 групу ФОП.

В результаті учасники дійшли рішення, що для 3 групи ФОПів треба зробити військовий збір більшим, ніж 1% з обороту, як передбачено в податковому законопроєкті.

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«Розумієте ж чому, бо 5% ПДФО і 5% з обороту — це рівні умови. А якщо зрушиться відсоток по ВЗ з 1,5% до 5%, а для ФОП 1% — то перетік гарантований», — пояснює Южаніна.

Водночас заступниця міністра фінансів під час зустрічі запропонувала заборонити ІТ-фахівцям бути на спрощеній системі оподаткування. На сьогодні резидентами Дія.City є 32 тисяч найманих осіб і 16 тисяч спрощенців. Наразі це лише дискусія, надалі стане відомо, чи переросте це в конкретні пропозиції.

«Але зверніть увагу, якими категоріями мислять у владі: заборонити ще один вид діяльності на ССО, звузити її ще більше», — зазначає нардепка.

Нагадаємо, 16 вересня 2024 року Верховна Рада України отримала доопрацьовану редакцію законопроєкту №11416-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану», а наступного дня її прийняли у першому читанні. Наразі відбувається підготовка до другого читання, активно обговорюються найгостріші питання, зокрема, підвищення податків саме заднім числом.

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