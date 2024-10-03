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Як відбуватиметься підвищення податків заднім числом — Железняк

03.10.2024 13:00
Микола Деркач
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16 вересня 2024 року Верховна Рада України отримала доопрацьовану редакцію законопроєкту №11416-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану», а наступного дня її прийняли у першому читанні. Наразі відбувається підготовка до другого читання, активно обговорюються найгостріші питання, зокрема, підвищення податків саме заднім числом

Як відбуватиметься підвищення податків заднім числом — Железняк

Як відбуватиметься підвищення податків заднім числом — Железняк Фото: bank.gov.ua, facebook.com/zheleznyak.y

На черговій зустрічі робочої групи, яка відбулася 2 жовтня, обговорювалося два важливих питання щодо №11416-д:

  • військовий збір проти ПДВ;
  • строк впровадження податків «заднім числом».

Враховуючи специфіку другого питання, Ярослав Железняк, заступник голови парламентської комісії з питань фінансів, вирішив детальніше пояснити, як це відбувається.

За його словами, переконати владу не запроваджувати підвищення саме заднім числом у нього не вийшло.

Перше, на чому він наголосив, це графік Ради:

«Якщо закон і приймуть, то Президент його фізично підписати найшвидше зможе десь у 20-х числах жовтня. Тобто десь умовно після 15-го жовтня він вступить в силу і заднім числом з 01 жовтня піднімуть військовий збір з 1,5% до 5% на всі зарплати в кінці місяця, — пояснює народний депутат. — А зараз увага, як це буде на практиці. Десь 14-15 жовтня всім виплатять аванс і люди фізично отримають гроші в руки. З нього військовий податок буде ще 1,5% (т.я. закон ще не вступив в силу). Але потім податок за той самий жовтень стане вже не 1,5%, а вже 5%… у тому числі з авансу».

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І що ж робити роботодавцю? Він вже виплатив аванс і гроші назад не забере? Тут Мінфін пропонує просто забрати ці гроші при виплаті зарплати.

«Тобто десь в кінці цього місяця людям зарплата прийде мало того, що вже менше на -3,5% підвищення військового збору, так і ще мінус ті гроші з авансу… Ось я просто уявляю реакцію працівників, особливо бюджетників соціальної сфери. Удачі мажоритарним депутатам пояснити потім чому так…», — зазначив Железняк.

Нагадаємо, що версія законопроєкту 11416-д, подана до першого читання 16 вересня, мала наступні пункти:

  • підвищення військового збору з 1,5% до 5%;
  • збільшення податків на 1-2 групу ФОП;
  • авансові внески на АЗС;
  • 1% для всіх форм ФОП 3-ї групи;
  • 25% прибутку на фінустанови;
  • помісячна звітність ПДФО (для економ. бронювання);
  • 50% податок на прибуток банків у 2024 році.

«Таким чином на цей рік такі податкові зміни принесуть 58 млрд у 2024, та 137 млрд грн у наступному», — сказав Железняк.

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Рубрики: ГрошіЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
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