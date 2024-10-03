Як відбуватиметься підвищення податків заднім числом — Железняк

16 вересня 2024 року Верховна Рада України отримала доопрацьовану редакцію законопроєкту №11416-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану», а наступного дня її прийняли у першому читанні. Наразі відбувається підготовка до другого читання, активно обговорюються найгостріші питання, зокрема, підвищення податків саме заднім числом

На черговій зустрічі робочої групи, яка відбулася 2 жовтня, обговорювалося два важливих питання щодо №11416-д:

військовий збір проти ПДВ;

строк впровадження податків «заднім числом».

Враховуючи специфіку другого питання, Ярослав Железняк, заступник голови парламентської комісії з питань фінансів, вирішив детальніше пояснити, як це відбувається.

За його словами, переконати владу не запроваджувати підвищення саме заднім числом у нього не вийшло.

Перше, на чому він наголосив, це графік Ради:

«Якщо закон і приймуть, то Президент його фізично підписати найшвидше зможе десь у 20-х числах жовтня. Тобто десь умовно після 15-го жовтня він вступить в силу і заднім числом з 01 жовтня піднімуть військовий збір з 1,5% до 5% на всі зарплати в кінці місяця, — пояснює народний депутат. — А зараз увага, як це буде на практиці. Десь 14-15 жовтня всім виплатять аванс і люди фізично отримають гроші в руки. З нього військовий податок буде ще 1,5% (т.я. закон ще не вступив в силу). Але потім податок за той самий жовтень стане вже не 1,5%, а вже 5%… у тому числі з авансу».

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І що ж робити роботодавцю? Він вже виплатив аванс і гроші назад не забере? Тут Мінфін пропонує просто забрати ці гроші при виплаті зарплати.

«Тобто десь в кінці цього місяця людям зарплата прийде мало того, що вже менше на -3,5% підвищення військового збору, так і ще мінус ті гроші з авансу… Ось я просто уявляю реакцію працівників, особливо бюджетників соціальної сфери. Удачі мажоритарним депутатам пояснити потім чому так…», — зазначив Железняк.

Нагадаємо, що версія законопроєкту 11416-д, подана до першого читання 16 вересня, мала наступні пункти:

підвищення військового збору з 1,5% до 5%;

збільшення податків на 1-2 групу ФОП;

авансові внески на АЗС;

1% для всіх форм ФОП 3-ї групи;

25% прибутку на фінустанови;

помісячна звітність ПДФО (для економ. бронювання);

50% податок на прибуток банків у 2024 році.

«Таким чином на цей рік такі податкові зміни принесуть 58 млрд у 2024, та 137 млрд грн у наступному», — сказав Железняк.

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