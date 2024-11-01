Програму єВідновлення можуть зупинити: причини

На засіданні, яке відбулося 31 жовтня, Верховна Рада України прийняла у першому читанні проєкт Державного бюджету на 2025 рік. На жаль, перегляду прожиткового мінімуму, зарплат і пенсій наразі не планується, а також відхилено фінансування програми єВідновлення

За словами народної депутатки Олени Шуляк, програма єВідновлення може залишитися без фінансування на наступний рік.

«Бюджет-2025 у першому читанні проголосували без моєї та інших правок щодо фінансування єВідновлення», — наголосила вона, додавши фото:

За її словами, дохідна частина бюджету становить 2,336 трлн гривень, зокрема:

доходи загального фонду Державного бюджету України — 2,095 трлн грн;

доходи спеціального фонду Державного бюджету України — 241 млрд грн.

«Станом на зараз хороших новин для всіх, хто очікує на збільшення фінансування за програмою єВідновлення, у мене, на жаль, немає», — резюмувала депутатка.

Нагадаємо, єВідновлення — державна програма грошової допомоги для відбудови житла, пошкодженого через бойові дії. Запрацювала вона 10 травня 2023 року. Спершу в межах ініціативи українці могли отримати до 200 тис. грн, які можна було використовувати на придбання будівельних матеріалів чи послуг підрядників, зареєстрованих у програмі. Однак згодом програму розширили, представивши можливість отримання житлового сертифіката як компенсації.

За останніми даними понад 780 тис. українців повідомили про пошкоджене чи зруйноване житло внаслідок російської агресії. Були подані близько 150 тис. заяв на отримання компенсації від держави.

Так, грошей на фінансування програми єВідновлення, очевидно, може не вистачати. Однак, враховуючи новий, більш оптимістичний звіт НБУ, можемо припускати, що до другого читання у проєкт Держбюджету на наступний рік буде внесено багато правок.

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Проєкт Державного бюджету на 2025 рік

Як написав у Telegram голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Данило Гетманцев, станом на зараз, на жаль, не буде: перегляду основних соціальних стандартів та гарантій (прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії).

«Не кажу про їх приведення, приміром, до фактичного рівня прожиткового мінімуму для окремих категорій громадян (дітей, працездатних та непрацездатних осіб), але хоча б про рух у цьому напрямі. За оцінками моєї колеги Р. Підласи, підвищення мінімальної зарплати на 100 грн створювало додаткові видатки бюджету усього на 5,3 млрд грн (нагадаю, на дороги нам пропонували виділити майже у 8 разів більше), але, у першому читанні ухвалено те, що запропонував Уряд», — пише нардеп.

З іншого боку, за його словами, не буде перегляду оплати праці і для однієї «дуже вразливої» категорії громадян, які потрапили у гучний скандал, що призвів до політичної відповідальності та відставки їх очільника.

«Була підтримана частина поданих мною поправок до головного фінансового документа держави, — написав Гетманцев. — Ми зайняли принципову позицію щодо фінансування дорожнього будівництва — це зараз не на часі, вивільнені кошти мають піти на збільшення видатків державного бюджету на першочергові загальносуспільні потреби, насамперед видатків на національну безпеку і оборону. Якщо комусь ну дуже не вистачає якоїсь бруківки, то, будь ласка, не коштом державного бюджету».

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Нардеп зазначив, що було запропоновано зафіксувати виділення 2 млрд грн на компенсацію витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення — сьогодні кожний гектар очищеної та поверненої у господарське використання землі — це додатковий внесок у зростання економіки, бюджетні надходження та експорт, адже зараз частка аграріїв перевищує у ньому 60%.

Запропонували також виключити «великий мішок» під назвою «Фінансове забезпечення підготовки та реалізації публічних інвестиційних проєктів», у який передбачалося влити 25 млрд грн.

«Пропонуємо здійснити розподіл таких коштів між відповідними бюджетними програмами головних розпорядників коштів державного бюджету на підставі рішення Стратегічної інвестиційної ради (я раніше вже розповідав про реформу публічних інвестицій, цей орган та перелік пріоритетних проєктів)», — пояснює Гетманцев.

Традиційно дали низку доручень і рекомендації Кабінету Міністрів, які пропонується врахувати під час підготовки проєкту Державного бюджету на 2025 рік на друге читання.

«Ще один дуже важливий момент, на який хочу звернути увагу. Той текст бюджету, який рахувався Кабінетом Міністрів, з яким ми працювали й ухвалювали у І читанні, базувався на червневих передбаченнях Уряду, що у 2025 році економіка зросте лише на 2,7%», — пише нардеп.

В останній день жовтня було отримано новий прогноз від Нацбанку, — покращений порівняно з попереднім, і у ньому збільшення ВВП у наступному році очікується на рівні 4,3%. Це солідна різниця — майже в 1,6 раза, а отже є нагальна необхідність обрахувати нову модель бюджету з урахуванням цих найбільш свіжих передбачень, з відповідним зростанням дохідної частини бюджету, завдяки якій з’явиться можливість більш оптимістично подивитись і на певні видатки…

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