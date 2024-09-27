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В Україні можуть підвищити ще деякі податки — що пропонує ЄБРР

27.09.2024 16:20
Дарія Шуть
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ЄБРР вважає кращим варіантом для збільшення надходжень до бюджету України підвищення податків на предмети розкоші, а не для підприємців

В Україні можуть підвищити ще деякі податки — що пропонує ЄБРР

Фото: motionarray.com

Додаткове податкове навантаження для власників предметів розкоші є найкращим варіантом під час вибору поповнення доходів бюджету шляхом підвищення податків.

Про це заявив регіональний економіст Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і ексглава центробанку Республіки Македонія Дімітар Богов в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

«Найбільш виправданим є підвищення податків на деякі товари, які в умовах війни мають характеристики предметів розкоші. Ті, які не настільки необхідні, можна було б обкласти вищими податками», — пояснив він.

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Богов зазначив, що воєнний стан виправдовує тимчасове розширення стандартного визначення предметів розкоші.

Також він прокоментував загалом доцільність підвищення податків в Україні та назвав правильним намагання України збільшити внутрішні доходи настільки, наскільки це можливо. Навіть враховуючи те, що зовнішнє фінансування наразі майже повністю покриває потреби бюджету.

За словами економіста ЄБРР, запровадження податку на надприбуток банків у вигляді підвищення його з 25% до 50% може бути виправданим. Однак це має бути добре збалансованим зі стійкістю банків.

Нагадаємо, комітет ВРУ вніс зміни до законопроєкту про підвищення податків перед повторним першим читанням. А вже на засіданні 17 вересня парламент з другої спроби ухвалив документ в першому читанні.

Серед головних нововведень, які запроваджує документ:

  • підвищення військового збору з 1,5% до 5%;
  • збільшення податків на 1-2 групу ФОП;
  • авансові внески на АЗС;
  • 1% для всіх форм ФОП 3 групи;
  • 25% прибутку на фінустанови;
  • помісячна звітність ПДФО (для економічного бронювання);
  • 50% податок на прибуток банків у 2024 році.

За попередніми прогнозами, документ із правками у другому читанні повинні розглянути в середині жовтня.

Також ми розповідали, скільки доведеться платити ФОПам після підвищення податків.

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Рубрики: БанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
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