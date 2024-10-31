Дія визнана одним із найкращих винаходів світу, за версією TIME

Щороку TIME оцінює 200 продуктів, які покращують життя мільйонів людей та створюють революцію у своїх сферах. У списку TIME Best Inventions 2024 Дію відзначили в категорії Apps & Software

«Ця відзнака — підтвердження, що Україна задає тренди на цифровізацію у всьому світі. За 5 років від мрії Президента Дія стала справжнім SuperApp та продуктом з відкритим кодом. І все це — для комфорту та турботи про кожного українця, щоб взаємодія з державою була непомітною без черг і складнощів, — зазначили у пресслужбі Дії. — Ми першими прирівняли електронні документи до паперових, впровадили революційні сервіси, зокрема, цифровізували повний цикл одруження чи перереєстрацію авто. І це лише початок. Цифровізуємо для вас, надихаємо світ!».

TIME Best Inventions 2024 оцінив шлюб онлайн у Дії в категорії Apps & Software за надзвичайний вплив та сміливі інновації, які полегшують життя мільйонам.

«Це круте визнання нашого продукту. Цю нагороду отримували OpenAI GPT-4, Zoom, Duolingo, а тепер у рейтингу — наша українська Дія, — написав у Telegram міністр цифрової трансформації України та ініціатор електронного сервісу державних послуг Дія Михайло Федоров. — Вдячний команді, яка працює 24/7, щоб досягати таких результатів, і, звісно, користувачам. Ви — драйвери трансформації, підтримуєте наші ідеї, користуєтесь послугами, робите про них меми, показуєте Дію іноземцям. Ви постійно даєте фідбек, не завжди позитивний, критичний, і це правильно, адже ми завжди вас слухаємо, щоб ставати краще. Ми змінюємо і змінюємося, щоб побудувати Україну, якою б пишався увесь світ. Дякую!».

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У Мінцифри також зазначили, що цифрова держава, яка почалася з ідеї Президента Володимира Зеленського, уже не вперше доводить ефективність у міжнародних рейтингах. За цей час Дія пройшла шлях від застосунку з документами до справжнього SuperApp.

«Застосунком Дія вже користується 21+ мільйон українців. А щоб інші країни вивчали наш досвід та використовували найкращі рішення для створення своїх продуктів, ми відкрили код Дії, — йдеться у повідомленні Мінцифри. — Це досягнення — символ визнання України на світовій арені як цифрового лідера. Дякуємо кожному, хто розділяє цей шлях із нами. Продовжуємо разом творити цифрове майбутнє».

Нагадаємо, що у Дії невдовзі з’явиться 6 нових послуг.

«Команда працює на шаленій швидкості: тільки запустили шлюб онлайн — одразу перейшли до масштабного Нацкешбеку, а кілька днів тому додали в застосунок рекрутинг у топові підрозділи БпЛА. Майже щотижня запускаємо сервіси в Дії та постійно працюємо над розробкою нових. Скоро в застосунку зʼявляться ще 6 сервісів, на які ви чекали та про які постійно писали в коментарях», — написав Михайло Федоров у Telegram.

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