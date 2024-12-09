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У Дії з’явилася мапа банків, які працюють під час блекаутів

09.12.2024 17:40
Ольга Деркач
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Відтепер банківські відділення, що входять у мережу POWER BANKING та працюватимуть навіть під час блекауту, можна знайти в державному застосунку Дія – на мапі Пунктів Незламності

У Дії з'явилася мапа банків, які працюють під час блекаутів

У Дії з’явилася мапа банків, які працюють під час блекаутів Фото: bank.gov.ua

Завдяки співпраці Національного банку з Міністерством цифрової трансформації тепер кожен українець зможе швидко знайти інформацію про відділення банків, які працюватимуть та надаватимуть необхідні клієнтам банківські послуги в разі довготривалих відключень світла та зв’язку.   

«Відображення мапи відділень мережі POWER BANKING у застосунку Дія — ще один важливий крок у забезпеченні громадської безпеки та зручного доступу до банківських послуг у надзвичайних ситуаціях. Ми вдячні колегам з Міністерства цифрової трансформації за його реалізацію», — наголосив Голова Національного банку Андрій Пишний. 

Для перегляду мапи Пунктів Незламності в Дії потрібно перейти у меню до розділу «Сервіси» — «Незламність».

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Відділення мережі POWER BANKING можна легко знайти на мапі серед загального списку Пунктів незламності, вибравши «Банкінг». Це забезпечить користувачам можливість оперативного та зручного доступу до потрібних банківських послуг в умовах непередбачуваних обставин воєнного часу.

Також за потреби мапу можна завантажити на свій ґаджет, щоб користуватись офлайн. 

POWER BANKING — це створена за ініціативи НБУ об’єднана мережа відділень банків України, які здатні надавати банківські послуги у кризовій ситуації, зокрема під час тривалого блекауту. Цей унікальний проєкт об’єднав майже всі банки країни та наразі налічує близько 2 400 банківських відділень по всій Україні, що забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку, посиленою інкасацією готівки та додатковим персоналом. Це майже 55% від загальної кількості банківських відділень (крім непрацюючих та тих, що розташовані на окупованих територіях та територіях, де ведуться/можливі бойові дії).

Нагадаємо, що у Дії з’явилась нова функція. Сервіс єВідновлення у Дії було вдосконалено — тепер користувачі можуть змінити реквізити картки для виплат у кілька кліків.

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Рубрики: БанкиДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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