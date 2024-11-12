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Майданчики системи Прозорро.Продажі інтегрували Дію

12.11.2024 12:10
Ольга Деркач
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Купувати унікальні лоти на аукціонах стало зручніше — 4 майданчики системи Прозорро.Продажі інтегрували Дію

Майданчики системи Прозорро.Продажі інтегрували Дію

Майданчики системи Прозорро.Продажі інтегрували Дію Фото: freepik.com

Про це повідомляє Дія у своєму Telegram-каналі.

«Орендувати вагон Укрзалізниці, купити конфісковані картини чи посилки, які так і не забрали з пошти — за такі лоти ви можете поборотися на державних онлайн-аукціонах. А Дія зробить процес максимально зручним та швидким», — йдеться в повідомленні.

4 акредитовані майданчики Прозорро.Продажі інтегрували Дію:

  • e-Тендер: під час реєстрації вибирайте пункт Швидка реєстрація з Дією та шерте копію цифрової ID-картки чи закордонного паспорта всього за кілька кліків. А документи на участь в аукціоні можна засвідчити Дія.Підписом;
  • PolonEX: шерте паспорт та код платника податків під час реєстрації. Якщо реєструєтесь зі смартфона натисніть на пункт Реєстрація через Дію, а у Дії підтвердьте запит на відправку копій документів;
  • The Tender та Public Proc: засвідчуйте весь пакет документів на участь у державних електронних торгах Дія.Підписом швидко та зручно.

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Для налаштування шерингу документів через Дію та Дія.Підпису на власних платформах представникам державних установ і бізнесу потрібно звернутися до команди Дії за контактами на сайті Інтеграція Дії.

Нагадаємо, що Дія запустила сканер штрихкодів для товару з кешбеком. Завдяки новому сканеру можна через Дію наперед дізнатися, чи нараховується кешбек за товар. Не потрібно уточнювати у касирів супермаркету чи шукати позначку на упаковці. Щоб скористатись інструментом, потрібно відкрити Дію та навести сканер на штрихкод продукту. Після цього програма сповістить, чи буде нараховано кешбек. Далі вже рішення за покупцем — обирати цей товар чи інший.

Раніше ми писали, що у Дії з’явилась нова функція. Сервіс єВідновлення у Дії було вдосконалено — тепер користувачі можуть змінити реквізити картки для виплат у кілька кліків.

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Рубрики: ДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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