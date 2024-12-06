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НБУ презентував памʼятну монету до Дня Збройних Сил України

06.12.2024 19:00
Ольга Деркач
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Національний банк України (НБУ), надихаючись легендами про героїчних воїнів Запорозької Січі — козаків-характерників, створив пам’ятні монети «Ні куля, ні шабля!»

НБУ презентував памʼятну монету до Дня Збройних Сил України

НБУ презентував памʼятну монету до Дня Збройних Сил України Фото: bank.gov.ua

«Образ козаків-характерників ми відтворили в нових пам’ятних монетах, що стануть оберегом для кожного військовослужбовця. Вони захищатимуть сучасних захисників та захисниць України від ворожих підступів, щоб ні вогонь, ні вода, ні шабля, ні куля не вразили їх. Адже нині, коли Україна знову бореться за свою свободу, українські воїни подібно до своїх славних предків козаків демонструють надприродну хоробрість та виняткову стійкість», — сказав голова Національного банку України Андрій Пишний.

Напередодні Дня Збройних Сил України Андрій Пишний презентував нові пам’ятні монети «Ні куля, ні шабля!» на зустрічі з військовослужбовцями під час робочого візиту на Схід України.

На аверсі пам’ятних монет «Ні куля, ні шабля!» в центрі композиції зображено стилізовану постать військового, який обережно тримає в руках і захищає малий Державний Герб України — символ свободи та незалежності. Композиція символізує споконвічне прагнення українського народу жити у власній суверенній державі. На матовому тлі — ворожі кулі, що відбиваються від військового, так і не вразивши «українську душу».

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На реверсі на дзеркальному тлі зображено стилізований образ козака-характерника, який оберігає птаха — символ волі, що візуально нагадує тризуб. Композиція відображає зв’язок між сучасною війною та українським духом часів козаччини. На матовому тлі — зламані ворожі шаблі, що безсилі перед незламною любов’ю до рідної землі та прагненням до волі.

Дизайн цих монет створила група художників: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук; скульптори — Володимир Атаманчук та Анатолій Демяненко.

Пам’ятні монети «Ні куля, ні шабля!» введені в обіг 4 грудня 2024 року. Вони продовжують серію «Збройні Сили України». Монета з нейзильберу має номінал 5 гривень, зі срібла — 10 гривень. Тираж — до 125 тис. та 10 тис. штук відповідно. Придбати їх можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 19 грудня 2024 року, а також у банків-дистриб’юторів.

Нагадаємо, що НБУ визнав неплатоспроможним один з українських банків. Відповідне рішення регулятор прийняв, оскільки Комінвестбанк не привів свою діяльність у відповідність до вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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