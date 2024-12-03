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НБУ оновив критерії ризику фінкомпаній: що змінилось

03.12.2024 11:00
Дарія Шуть
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Національний банк України (НБУ) запровадив нові критерії для визначення суспільної важливості та ступеня ризику діяльності небанківських фінансових установ

НБУ оновив критерії ризику фінкомпаній: що змінилось

Фото: bank.gov.ua

Так, регулятор оновив Положення про встановлення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення діяльності учасниками ринку небанківських фінансових послуг, їх суспільна важливість.

За рішенням НБУ запроваджено оцінку профілю ризику надавачів фінпослуг. Зокрема загальної, агрегованої оцінки вразливості фінкомпаній до ризиків, на які вони наражаються під час здійснення своєї діяльності, та стану управління ними, показників діяльності та дотримання пруденційних вимог (включаючи пруденційні нормативи), що здійснюється за визначеними критеріями.

Також уточнено критерії, за якими визначається профіль ризику, відповідно до оновлених пруденційних вимог, встановлених нормативно-правовими актами Нацбанку.

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Під час визначення профілю ризику НБУ врахував ризики порушення прав споживачів фінпослуг з метою застосування для оцінки тих фінансових компаній, стосовно діяльності яких такий ризик визначений.

Крім того, відтепер оцінка та визначення профілю ризику і суспільної важливості застосовується до всіх ломбардів, а не лише учасників / відповідальних осіб небанківських фінансових груп.

Зазначається, що оновлене Положення використовуватиметься у всіх випадках, крім визначення періодичності планових інспекційних перевірок, також і для визначення інтенсивності наглядових дій. Зміни затверджені постановою НБУ № 141 від 29 листопада, яка набирає чинності з 3 грудня.

Нагадаємо, загальні обсяги активів надавачів небанківських фінансових послуг в III кварталі збільшилися на 5,7%. Зростання зафіксовано в усіх сегментах ринку, крім кредитних спілок.

За січень – вересень 2024 року фінансові компанії згенерували рекордні прибутки порівняно з аналогічним періодом останніх трьох років. Прибутковими були близько 80% фінансових компаній.

Також ми писали, що НБУ оновив правила відкриття та закриття рахунків. Така потреба зумовлена, зокрема, оновленням законодавства України з питань електронних довірчих послуг та необхідністю врегулювання окремих питань на платіжному ринку.

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Джерело: НБУ

Рубрики: КомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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