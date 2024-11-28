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Фінкомпанії отримали рекордні прибутки за три роки — НБУ

28.11.2024 19:00
Дарія Шуть
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Загальні обсяги активів надавачів небанківських фінансових послуг в III кварталі збільшилися на 5,7%. Зростання зафіксовано в усіх сегментах ринку, крім кредитних спілок

НБУ

НБУ. Фото: bank.gov.ua

Найбільше зростання обсягів активів за квартал зафіксовано у фінансових компаній – на 6,4%. Обсяг активів страховиків зріс на 3,7%, зросли активи ломбардів.

Про це йдеться в Огляді небанківського фінансового сектору Національного банку України (НБУ).

Натомість обсяг активів кредитних спілок скорочувався два квартали поспіль. Частка небанківських фінансових установ під наглядом НБУ в активах фінсектору зросла до 10,1%.

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Загалом обсяг активів фінкомпаній в ІІІ кварталі зріс, попри вихід з ринку 40 установ, переважно за рішенням НБУ. Обсяги більшості основних видів фінансових послуг, крім лізингу, помітно знизилися.

За січень – вересень 2024 року фінансові компанії згенерували рекордні прибутки порівняно з аналогічним періодом останніх трьох років. Прибутковими були близько 80% фінансових компаній. Водночас понад половину прибутку сегмента заробила державна установа «Укрфінжитло» — оператор програми «єОселя».

Обсяги роздрібних позик зростали п’ятий квартал поспіль. Валовий кредитний портфель домогосподарств зростав упродовж семи кварталів, натомість портфель корпоративних позик скоротився.

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При цьому у ІІІ кварталі тривало зменшення активів кредитних спілок та їх кількості. Обсяг нових кредитів за квартал зменшився на 12% через сезонне скорочення обсягів кредитів підприємцям-аграріям. Обсяг нових споживчих кредитів майже не змінився. Попри операційну неефективність, прибуток кредитних спілок зріс.

Поширеною причиною застосування НБУ заходів впливу на ринку небанківських фінпослуг є порушення вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів та фінансового моніторингу. Нацбанк звернув увагу, що фінустановам потрібно підвищити увагу до управління відповідними ризиками.

Нагадаємо, що НБУ оновив правила відкриття та закриття рахунків. Така потреба зумовлена, зокрема, оновленням законодавства України з питань електронних довірчих послуг та необхідністю врегулювання окремих питань на платіжному ринку.

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Рубрики: ГрошіКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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