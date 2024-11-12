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Скільки прибутку отримали банки у 2024 році — НБУ

12.11.2024 15:30
Ольга Деркач
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Головним чинником прибутковості банків залишається збереження високої чистої процентної маржі з огляду на зростання обсягів кредитування та вкладень в ОВДП

Скільки прибутку отримали банки у 2024 році — НБУ

Скільки прибутку отримали банки у 2024 році — НБУ Фото: chatgpt.com

За дев’ять місяців 2024 року платоспроможні банки отримали 118 млрд грн чистого прибутку.

У третьому кварталі 2024 року середня дохідність кредитів та портфеля ОВДП майже стабілізувалася, а обсяги цих інструментів продовжували зростати. Зокрема, загальний обсяг гривневого кредитного портфеля, наданого клієнтам, з початку року збільшився на 14,5% (чистого портфеля — на 23,6%), а обсяг вкладень в ОВДП зріс на 21,1%. Водночас вартість залучення ресурсів дещо знизилася через падіння ринкових ставок за депозитами. Тож банки змогли зберегти достатньо високу чисту процентну маржу.

Попри зростання витрат, операційна ефективність залишалася на високому рівні. Висока якість кредитного портфеля сприяла низькому рівню відрахувань до резервів на покриття кредитних ризиків.

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За результатами дев’яти місяців 2024 року лише вісім малих банків із 62 платоспроможних були збитковими, а їхній сукупний збиток становив 342 млн грн. Здебільшого це установи з неефективними бізнес-моделями та низкою давніх проблем.

Зі зростанням фінансових результатів збільшилися й обсяги податку на прибуток, нарахованого банками, який за цей період становив 35 млрд грн.

Рентабельність капіталу банків за дев’ять місяців 2024 року склала 45,8%, що нижче за аналогічний показник минулого року — 56,9%.

Якщо набуде чинності закон, що передбачає 50% податок на прибуток банків у 2024 році, рентабельність капіталу в секторі знизиться до близько 30%. Це уповільнить накопичення капіталу банками, що може послабити їхню стійкість і здатність продовжувати кредитування економіки.

Нагадаємо, що НБУ купив на міжбанку рекордний за пів року обсяг валюти. Нацбанк протягом тижня з 4 по 8 листопада продав на міжбанківському валютному ринку (МВР) $739,4 млн, що на $43,3 млн більше, ніж минулого тижня. Водночас регулятор також вперше за пів року купив більше мільйона доларів, а саме $4 млн.

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