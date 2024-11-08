Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2024 — аналітика

У матеріалі ми розглянемо, до кого з учасників фінансового ринку України Національний банк застосував заходи впливу у вигляді штрафів, а також хто з гравців втратив ліцензії у жовтні 2024 року

Протягом жовтня 2024 року два банки та 11 небанківських фінансових установ отримали від НБУ штрафи. Також за цей місяць регулятор частково або повністю відкликав ліцензії понад двом десяткам компаній. Детальніше про це поговоримо далі.

Кого та на скільки НБУ оштрафував у жовтні

Банки

Найбільший штраф серед фінустанов у жовтні отримав лідер роздрібного банківського ринку в Україні — АТ КБ «ПриватБанк» — 1,7 млн грн — за виявлені під час проведення планового виїзного моніторингу порушення законодавства, що регулює діяльність платіжних систем, використання платіжних інструментів і схем виконання платіжних операцій.

Інший банк, який отримав штраф у жовтні — ПАТ «МТБ Банк» — 200 тис. грн за порушення вимог абзаців першого та другого частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку з урахуванням вимог законодавства розробляти, впроваджувати внутрішні документи банку з питань ПВК/ФТ, а також у частині недостатності запроваджених у внутрішніх документах банку з питань ПВК/ФТ процедур для забезпечення ефективного управління ризиками.

Нагадаємо, що скорочення ПВК/ФТ означає Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Для порівняння, у серпні регулятор оштрафував відразу чотири банки, сумарно на понад 40 млн грн. У вересні було оштрафовано три банки на суму понад 26 млн грн (детальніше розглянемо в інфографіці нижче).

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Небанківські фінансові установи

Серед небанків найбільший штраф отримало ТОВ «СОС Кредит» — 799 тис. грн за порушення відразу шести вимог, зокрема, частини п’ятої статті 9 Закону про ПВК/ФТ, пункту 10 розділу II Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 107 (зі змінами), у частині неналежного виконання працівником установи, відповідальним за проведенням фінансового моніторингу в установі, обов’язку щодо інформування керівника установи стосовно питань у сфері ПВК/ФТ.

До ТОВ ФК «Єдиний Простір» Нацбанк застосував штраф — 612,0 тис. грн також відразу за ряд порушень, зокрема Закону України «Про платіжні послуги» (частини першої статті 30, частини четвертої статті 31), а також абзацу 1 пункту 11 розділу ІІ Правил зберігання, захисту, використання та розкриття таємниці надавача платіжних послуг, затверджених постановою Правління НБУ від 14.07.2022 №147 (зі змінами).

На ТОВ «ФК «Мустанг Фінанс» накладено штраф у розмірі 391 тис. грн за порушення декількох вимог, зокрема, пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та абзацу першого пункту 79 розділу ІV Положення № 90* у частині неналежного виконання установою обов’язку в повному обсязі подавати в порядку, встановленому НБУ, на його запити достовірну інформацію та/або документи (висновки, рішення тощо), копії документів або витяги з документів, що стосуються виконання установою вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ та необхідні Нацбанку для здійснення ним нагляду у сфері ПВК/ФТ, у тому числі для перевірки фактів порушень вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ.

ТОВ «Універсальний Дата Центр» оштрафовано на 170 тис. грн за несвоєчасне подання регулятору звітності з питань діяльності на платіжному ринку за червень 2024 року.

КС «Альянс», ТОВ «Зет-Фінанс», ТОВ «Еріда», ТОВ «ІЛК «Веріда Україна», ТОВ «Тормес-Капітал», ТОВ «ФК «Уфог», ТОВ «Амідрі» — штрафи у розмірі 51 тис. грн кожній установі за порушення вимог пункту 5 розділу ІІ Правил № 140 та пункту 15 додатка до Правил № 140 у частині неподання до НБУ звітності з питань ПВК/ФТ, неподання до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ у строк, визначений Правилами № 140.

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Хто втратив ліцензії у жовтні 2024 року

Згідно з даними, опублікованими на сайті НБУ, у жовтні регулятор відкликав (анулював) ліцензії понад двом десяткам небанків.

Так, 29 та 30 жовтня на підставі власних заяв анульовано ліцензії на діяльність наступних фінкомпаній:

ТОВ «Інвестиційна Незалежна Група» — з правом здійснювати діяльність з надання такої фінансової послуги, як надання коштів та банківських металів у кредит;

— з правом здійснювати діяльність з надання такої фінансової послуги, як надання коштів та банківських металів у кредит; ТОВ «Лізингфінанс» , ТОВ «Фінкар» — з правом здійснювати діяльність з надання такої фінансової послуги, як фінансовий лізинг;

, ТОВ — з правом здійснювати діяльність з надання такої фінансової послуги, як фінансовий лізинг; ФК «Кредитонлайн» , ТОВ «ФК «Артеміда-Ф» — з правом здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг, як факторинг, надання коштів та банківських металів у кредит;

, ТОВ — з правом здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг, як факторинг, надання коштів та банківських металів у кредит; ПРАТ «СК «Престиж» і ПРАТ «СК «Залізничні Шляхи» — виключення з Державного реєстру фінансових установ.

24 та 23 жовтня анульовано ліцензії на діяльність фінансових компаній:

ТОВ ФК «Інновація», ТОВ ФК «Мадрид» — надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг;

ТОВ ФК — надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг; ТОВ ФК «Чорний Лебідь», ТОВ ФК «Каррон» — надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг, фінансовий лізинг;

ТОВ ФК — надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг, фінансовий лізинг; ТОВ «Транс-Лізинг-Компані» — фінансовий лізинг;

— фінансовий лізинг; ТОВ «Гоу Кеш» — надання коштів та банківських металів у кредит;

— надання коштів та банківських металів у кредит; ПТ «Економ Ломбард» Добродькін О.М. і Компанія», ПТ «Ломбард Копійка» ТЗОВ «Укр.Концепт-Кар» І ПП «ІД» — надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів;

На підставі власних заяв відкликано ліцензії:

ТОВ «КУ «Ролмен» анульовано ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання такої фінансової послуги, як надання коштів та банківських металів у кредит;

анульовано ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання такої фінансової послуги, як надання коштів та банківських металів у кредит; ТОВ «ФК «Аксіома» анульовано ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання такої фінансової послуги, як факторинг.

15 жовтня НБУ оприлюднив інформацію про те, що трьом страховикам та кредитній спілці анульовано ліцензії та виключено з Державного реєстру фінансових установ.

Регулятор, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану, на підставі заяви Корюківської районної кредитної спілки «Корюківська» анулював їй ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки та виключив з ДРФУ. Кредитна спілка мала ліцензію на здійснення діяльності з правом надання коштів та банківських металів у кредит і залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню.

Анульовано ліцензії на здійснення діяльності зі страхування трьом компаніям та виключення з ДРФУ на підставі їх заяв у зв’язку із завершенням процедури виходу з ринку:

ПАТ «Страхове Товариство «Гарантія» ;

; ПАТ «Страхова Компанія «Грандвіс» ;

; Товариству з додатковою відповідальністю «Ніко Страхування».

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14 жовтня Нацбанк України анулював ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг двом небанківським фінансовим установам. У зв’язку із непровадженням діяльності з надання фінансових послуг протягом шести місяців поспіль:

ТзОВ «Факторингова Компанія «Фонд Гарантування Інвестицій» — анульовано ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом надання такої фінансової послуги, як факторинг;

— анульовано ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом надання такої фінансової послуги, як факторинг; ТзОВ «Фінансова Компанія «Палата Апеляційних Уповноважених» — анульовано ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг, фінансовий лізинг.

Також 8 жовтня НБУ анулював трьом небанківським фінансовим установам ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг та виключив їх з Державного реєстру фінансових установ (на підставі власних заяв):

ТОВ «Ансу» — факторинг;

— факторинг; ТОВ «ФК «Альта Капітал», ТОВ «ФК «Надія Фінанс» — надання коштів та банківських металів у кредит.

Крім того, регулятор прийняв рішення про відмову ТДВ «СК «Європоліс» у поновленні тимчасово зупинених ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів).

Зазначимо, що матеріал готувався на основі даних, які публікував Національний банк України на офіційному сайті bank.gov.ua протягом жовтня 2024 року.

Нагадаємо, що нещодавно Правління НБУ ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 13%. Це рішення разом із підтримкою стабільності валютного ринку дозволить утримати інфляційні очікування під контролем, сповільнити інфляцію в наступному році та поступово повернути її до рівня 5%.

Також 31 жовтня регулятор оприлюднив оновлений макропрогноз на 2024-2026 роки, у якому йдеться про те, що буде з економікою України найближчим часом. Детальніше читайте у матеріалі за посиланням.

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