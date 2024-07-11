В Україні значно прискорилась інфляція: Гетманцев назвав причини

Одним з головних чинників прискорення інфляції в Україні з початку літа стало підвищення цін на електроенергію

У червні споживчі ціни зросли на 2,2% (порівняно з травнем), з початку року – на 4,3% (до грудня 2023 року). Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев з посиланням на дані Держслужби статистики.

При цьому червнева інфляція стала найбільшою з жовтня 2022 року. У 20 столітті найбільший сплеск цін у червні спостерігався тільки у далекому 2000 році (3,7%) та у 2022 (3,1%).

У річному вимірі (до червня 2024 року) споживча інфляція прискорилась до 4,8% (з 3,3% у травні 2024 року). Для порівняння річна інфляція у червні в Угорщині була 3,7%, Польщі – 2,6%, Єврозоні – 2,5%.

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Основний внесок у прискорення інфляції мало зростання тарифів на електроенергію для населення з 1 червня 2024 року, які за оцінкою Держстату зросли 63,6%. Також вплинули й такі фактори:

зростання витрат бізнесу на оплату праці;

зростання витрат на енергоживлення, в т.ч. з альтернативних джерел;

подальше відновлення споживчого попиту;

вичерпання впливу тимчасових чинників (зокрема, ефекту значних минулорічних врожаїв та м’якої зими цього року);

поступова девальвація гривні (на 8,4% за перше півріччя за середнім курсом).

Додатковий імпульс споживчій інфляції надасть заплановане на другу половину року підвищення акцизів на паливо. Водночас стримуючим фактором залишається відносно жорстка монетарна політика із збереженням контрольованих інфляційних очікувань.

За останнім прогнозом НБУ, інфляція пришвидшиться до 8,2% за підсумками 2024 року.

Нагадаємо, перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак розповіла, що буде з субсидіями у звʼязку з підвищенням цін на електроенергію. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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