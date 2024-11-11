НБУ купив на міжбанку рекордний за пів року обсяг валюти

Національний банк України (НБУ) вперше з травня цього року купив на міжбанку $4 млн

Нацбанк протягом тижня з 4 по 8 листопада продав на міжбанківському валютному ринку (МВР) $739,4 млн, що на $43,3 млн більше, ніж минулого тижня.

Водночас регулятор також вперше за пів року купив більше мільйона доларів, а саме $4 млн, йдеться у статистиці НБУ.

У вересні НБУ продав на міжбанку $3,21 млрд. Це на 19,8% більше, ніж у серпні – $2,68 млрд. Також з 23 по 27 вересня НБУ не купував на міжбанківському валютному ринку валюту і продав $782,25 млн. Тоді регулятор зменшив продаж валюти в порівнянні з попереднім тижнем на $44,15 млн.

Загалом від початку року Нацбанк продав майже $27,8 млрд, тоді як купив $125,2 млн.

Нагадаємо, наприкінці жовтня правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 13%. Це рішення разом із підтримкою стабільності валютного ринку дозволить утримати інфляційні очікування під контролем, сповільнити інфляцію в наступному році та поступово повернути її до рівня 5%.

Протягом останніх місяців інфляція зростала очікувано, але швидше, ніж прогнозувалося. У вересні темпи зростання цін прискорилися до 8,6% рік до року. За оцінками НБУ, інфляція продовжила збільшуватися в жовтні.

Також ми писали, що обсяги купівлі українцями готівкової валюти протягом жовтня цього року стали рекордним показником із листопада 2012-го.

У жовтні населення України купило готівкової валюти на $2,585 млрд, що на $319 млн більше за показник вересня. Водночас продаж зріс до $1,313 млрд (лише на $42,2 млн).

Щодо безготівкової валюти, то обсяги її купівлі зросли у жовтні порівняно з вереснем на $26,3 млн — до $420,2 млн, тоді як продаж — на $5,6 млн, до $299,3 млн.

Крім того, 31 жовтня Національний банк оприлюднив оновлений макропрогноз на 2024-2026 роки, у якому йдеться про те, що буде з економікою України найближчим часом.

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