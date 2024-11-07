В Україні у жовтні купили найбільше валюти за останні 12 років

Обсяги купівлі українцями готівкової валюти протягом жовтня цього року стали рекордним показником із листопада 2012-го

У жовтні населення України купило готівкової валюти на $2,585 млрд, що на $319 млн більше за показник вересня. Водночас продаж зріс до $1,313 млрд (лише на $42,2 млн).

Щодо безготівкової валюти, то обсяги її купівлі зросли у жовтні порівняно з вереснем на $26,3 млн — до $420,2 млн, тоді як продаж — на $5,6 млн, до $299,3 млн, свідчать дані Нацбанку України.

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Загалом обсяги купівлі українцями валюти в жовтні перевищили обсяги її продажу на $1,39 млрд порівняно з $1,09 млрд у вересні та $0,78 млрд у серпні, що є рекордним показником із листопада 2012 року.

За 10 місяців 2024 року чиста купівля валюти населенням сягнула $9,63 млрд порівняно з $3,14 млрд за аналогічний період 2023 року, зокрема готівкової валюти — $8,67 млрд проти $2,18 млрд.

На бізнес-ринку купівля клієнтами банків валюти в жовтні зросла до $6,77 млрд із $6,13 млрд у вересні, що стало найбільшим показником із грудня 2023 року. Водночас збільшення продажу було більш значним — до $5,38 млрд з $4,59 млрд у вересні.

Що стосується обсягу операцій між банками, то він зростав другий місяць поспіль і сягнув $6,21 млрд порівняно з $5,79 млрд у вересні. Це найвищий показник з початку повномасштабного вторгнення рф, тоді як в лютому 2022 року він становив $12,1 млрд.

Нагадаємо, 31 жовтня Національний банк оприлюднив оновлений макропрогноз на 2024-2026 роки, у якому йдеться про те, що буде з економікою України найближчим часом.

Також ми писали, що на сайті Національного банку України (НБУ) з’явилась спеціальна сторінка про е-гривню, що є ще одним кроком, який наближує її впровадження. Ключове призначення е-гривні, емітентом якої буде НБУ, називають ефективне виконання всіх функцій грошей, доповнюючи готівкову та безготівкову форми гривні.

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