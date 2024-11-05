НБУ представив нову памʼятну монету

Традиційно наприкінці року національний банк України поповнює серію «Східний календар» новою пам’ятною монетою

За 12-річним східним календарем 2025 рік пройде під знаком Змії, тож наступна монета «Рік Змії» присвячена саме символу майбутнього року, про це пише НБУ в Telegram.

«Змія — шостий знак китайського зодіаку, який символізує гнучкість, інтуїцію та спокій. Вона уособлює глибокі знання, розсудливість, здатність до адаптації та виживання в будь-яких умовах, — пише НБУ. — Ми, українці, за роки війни, як ніхто інший, відчули важливість цих якостей та розуміємо, наскільки потрібні гнучкість і здатність до трансформації для продовження боротьби. Попри надскладні умови, ми адаптуємося, аби крок за кроком рухатися до своєї мети — Перемоги».

На реверсі монети зображено стилізований символ східного календаря 2025 року — змію. Її образ — закомпонований у шестикутник, що виражає динаміку та внутрішню силу, а в поєднанні з агресивним зображенням зміїної голови — ворожість та непередбачуваність для нападника. Закручений хвіст змії нагадує шаблю, що символізує готовність до боротьби.

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На аверсі по колу зображені 12 символів східного календаря, в центрі кола — стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на головуючий у 2025 році знак китайського зодіаку.

Дизайн монети створила художниця Марина Куц, скульптор – Анатолій Демяненко.

Пам’ятна монета «Рік Змії» вводиться в обіг 5 листопада 2024 року. Її номінал 5 гривень. Тираж — 80 тисяч штук у сувенірній упаковці. Придбати пам’ятну монету «Рік Змії» можна в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Загалом поступово буде реалізовано 48 тисяч монет.

Нагадаємо, що НБУ створив окрему сторінку про е-гривню. В Нацбанку зазначили, що наразі досліджують цифрові валюти центральних банків та працюють над створенням власної цифрової форми нацвалюти – е-гривні, яка стане першою CBDC (цифрова валюта центральних банків) в Україні.

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