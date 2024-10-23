НБУ перевірить фінансову грамотність українців

До 100-річчя Всесвітнього дня заощаджень Національний банк України (НБУ) ініціює щорічний проєкт Всеукраїнське тестування з фінансової грамотності для дорослих

Про це НБУ повідомив у своєму Telegram.

Цього року тест можна буде з 31 жовтня до 7 листопада.

«Наші експерти підготували не просто тест, а справжній фінансовий симулятор — тільки ті ситуації, з якими багато людей щодня стикаються в реальному житті, — пишуть в НБУ. — Так ви зможете оцінити свої знання у сфері особистих фінансів, дізнатися, наскільки ви готові до щоденних фінансових викликів, отримати практичні поради, які допоможуть приймати ефективні фінансові рішення».

Пройти тест можуть всі охочі віком від 18 років. Перевірити свої знання можна онлайн з 31 жовтня на сайті «Гаразд».

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Учасники тестування мають відповісти на 20 запитань за 20 хвилин. Ви одразу отримаєте результат, а також посилання на корисні публікації на тему фінансової грамотності, підібрані індивідуально для вас.

«Також серед тих, хто візьме участь у проєкті, ми розіграємо подарунки, — додали в Нацбанку. — Не проґавте можливість перевірити свою фінансову грамотність. Долучайтеся до Всеукраїнського тестування від Національного банку України».

Нагадаємо, що НБУ почне замінювати банкноти кількох номіналів з 1 листопада. НБУ з 1 листопада почне замінювати банкноти номіналами 50 та 200 гривень старих зразків 2003 – 2007 років на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління (2014-го та наступних років випуску).

Раніше ми писали, на яку суму банки прокредитували енергетику. За період з 1 червня до 30 вересня цього року банки отримали 2484 заявки від бізнесу на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури на загальну суму 54,8 млрд грн. Про це свідчать результати опитування НБУ 20 банків, які підписали меморандум про готовність фінансувати відновлення енергетики.

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