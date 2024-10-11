Що буде зі старими копійками, якщо їх перейменують у шаги — НБУ

Національний банк України (НБУ) вніс до Верховної Ради пакет законопроєктів щодо зміни назви української розмінної монети

Нагадаємо, для відновлення історичної справедливості, сприяння дерусифікації та відродження національних традицій у грошовому обігу України НБУ на початку вересня оголосив, що ініціює зміну назви розмінних монет з «копійка» на «шаг».

І от через місяць Нацбанк подав відповідні проєкти законів на розгляд Верховної Ради. Станом на ранок 11 жовтня їх ще не опубліковано на сайті парламенту.

Про це повідомив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Данило Гетманцев. Він опублікував звернення голови НБУ Андрія Пишного на ім’я речника парламенту Руслана Стефанчука.

В документі Нацбанк просить Раду підтримати ініціативу про перейменування монет, щоб розірвати останні зв’язки, які поєднують українську валюту з російською та остаточно завершити грошову реформу.

Читайте також: Гривні — 28 років: цікаві факти про національну валюту

«Як це і планувалося зробити ще на початку 1990-х років, коли вже було створено ескізи розмінної монети шаг та викарбувані перші експериментальні зразки таких монет», — зазначає Пишний у своєму зверненні.

Разом з експертами в НБУ дійшли висновку, що назва «копійка» є символом російської окупації України принаймні протягом трьох століть. А повернення до унікальної назви «шаг» дозволить відродити національні традиції у номінації грошей.

Якщо законопроєкти будуть ухвалені, вже викарбувані монети вилучатися не будуть, вони перебуватимуть в обігу паралельно з новими шагами. Загалом у 2025 році планують відкарбувати 20 млн монет. Водночас в НБУ обіцяють, що ухвалення законопроєктів не передбачає додаткових витрат.

Також для узгодження всіх нюансів у законодавстві пропоновані законопроєкти передбачають внесення змін до низки законів України: про НБУ, про ринки капіталу, про пенсійне забезпечення, щодо Податкового кодексу.

Нагадаємо, у День захисників і захисниць України голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний разом з українським боксером, абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком, урочисто презентували пам’ятну монету «Абсолютний».

Ознайомтесь з іншими популярними матеріалами:

НБУ презентував нові банкноти з гаслом «Слава Україні! Героям Слава!»

Індекс Біг Мака: яке місце в рейтингу займає гривня

Що таке е-гривня і навіщо вона Україні

За матеріалами РБК-Україна