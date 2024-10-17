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НБУ почне замінювати банкноти кількох номіналів з 1 листопада

17.10.2024 20:30
Дарія Шуть
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Поступовою заміною банкнот 50 та 200 грн старого зразка Національний банк України (НБУ) завершить процес осучаснення банкнотно-монетного ряду гривні

НБУ почне замінювати банкноти кількох номіналів з 1 листопада

Фото: bank.gov.ua

НБУ з 1 листопада почне замінювати банкноти номіналами 50 та 200 гривень старих зразків 2003 – 2007 років на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління (2014-го та наступних років випуску).

У пресслужбі регулятора звертають увагу, що банкноти не потрібно буде спеціально обмінювати з наступного місяця. Українці можуть так само розраховуватися банкнотами старого зразка, оскільки ті залишатимуться дійсними платіжними засобами.

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Нацбанк комплексно працює над оптимізацією готівкового обігу та послідовно замінює в обігу всі банкноти попередніх років на більш сучасні та захищені. Це робиться для підвищення якості готівки в обігу. Майбутня заміна банкнот номіналами 50 та 200 гривень старого зразка завершить цей процес.

«Як наслідок, банкнотно-монетний ряд гривні міститиме лише грошові знаки сучасного покоління. Це посилить якість та надійність готівкової національної валюти, що перебуває в обігу», — пояснюють в НБУ.

Як відбуватиметься заміна

З початку листопада регулятор разом з банками поступово вилучатиме з готівкового обігу зазначені банкноти, зокрема:

  • банки не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій;
  • НБУ припинить видавати ці банкноти банкам, інкасаторським компаніям та компаніям з оброблення готівки.

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Потрапляючи в банки, банкноти номіналами 50 та 200 гривень старого зразка не будуть повертатися в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться до Нацбанку для їх перерахування та утилізації.

Водночас заміна старих банкнот цих двох номіналів на сучасні не вплине на готівкові розрахунки громадян. В НБУ запевнили, що процес відбуватиметься поступово.

На сьогодні вже триває поступове вилучення з обігу та заміна банкнот номіналами, серед яких:

  • 1 та 2 гривні зразків 2003–2007 років – з 1 жовтня 2020 року;
  • 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003–2007 років – з 1 січня 2023 року;
  • 500 гривень – з 1 серпня 2024 року.

Нагадаємо, НБУ вніс до Верховної Ради пакет законопроєктів щодо зміни назви української розмінної монети. Нацбанк просить Раду підтримати ініціативу про перейменування монет, щоб розірвати останні зв’язки, які поєднують українську валюту з російською та остаточно завершити грошову реформу.

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Джерело: НБУ

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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