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За переказами з картки на картку пильнуватимуть жорсткіше: нові вимоги НБУ

14.10.2024 9:40
Дарія Шуть
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Національний банк України (НБУ) посилює контроль переказів з картки на картку — це повинні робити не лише банки

За переказами з картки на картку пильнуватимуть жорсткіше: нові вимоги НБУ

Фото: freepik.com

Нагадаємо, Нацбанк з 1 жовтня запровадив піврічні обмеження на перекази з картки на картку для громадян, що не можуть перевищувати 150 тисяч гривень на місяць в межах одного банку.

А тепер з’явилось нове розпорядження регулятора щодо небанківських фінансових установ. Зокрема маркетплейси із власними фінкомпаніями (Rozetka Pay), поштові оператори (NovaPay), та платіжні термінали самообслуговування (ПТКС), будуть зобов’язані контролювати операції своїх клієнтів.

В НБУ за результатами перевірки оголосили, що небанківські платіжні системи масово порушують правила фінмоніторингу, зокрема в частині неналежної перевірки клієнтів. Нацбанк прагне, щоб небанки дотримувались таких самих правил фінмоніторингу, що й банки.

Читайте також: Як змінилась кількість фінкомпаній на ринку за місяць — НБУ

Головні зміни для небанків:

  • Посилений фінмоніторинг переказів понад 150 тис. грн/місяць.
  • Обов’язкове анкетування клієнтів про джерело доходів та їх підтвердження.
  • Відстеження операцій і блокування переказів при невідповідностях.

НБУ озвучив вимогу до платіжників негайно запустити посилений фінмоніторинг щодо партнерів та клієнтів, які регулярно відправляють та отримують через них платежі. Термін виконання не зазначений, але за невиконання загрожують штраф або відкликання ліцензії.

Які саме нові процедури та обмеження запровадять – власники небанківських платіжних систем поки не говорять, документ НБУ лише вивчають.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) у вересні 2024 року застосував до трьох банків та п’яти небанківських фінансових установ заходи впливу. Детальніше читайте у нашому матеріалі.

Також ми писали, що парламент проголосував за законопроєкт щодо удосконалення функцій Національного банку України (НБУ) з державного регулювання ринків фінансових послуг. Ухвалений проєкт закону покликаний допомогти боротися з різними видами фінансового шахрайства, у тому числі і з дропами.

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Рубрики: Грошові переказиКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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