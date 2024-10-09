Рада розширила повноваження НБУ для боротьби з дропами

Парламент проголосував за законопроєкт щодо удосконалення функцій Національного банку України (НБУ) з державного регулювання ринків фінансових послуг

Ухвалений проєкт закону покликаний допомогти боротися з різними видами фінансового шахрайства, у тому числі і з дропами — людьми, які за оплату передають свої рахунки у користування третім особам, які потім використовуються для «відмивання» незаконних коштів. Детальніше про діяльність дропів та чому НБУ вирішив обмежити вихідні карткові P2P перекази — для фізичних осіб, читайте тут.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram, перед голосуванням у другому читанні було відхилено поправки, якими пропонувалося надати частковий доступ до даних про рахунки громадян Нацполіції.

Загалом новий законопроєкт повинен забезпечити відповідність українського законодавства до директиви ЄС про платіжні послуги та кращих міжнародних практик. Він також передбачений у меморандумі з МВФ.

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Серед головних нововведень є дозвіл фінансовим компаніям, ломбардам та кредитним спілкам надавати платіжні послуги на підставі наявних ліцензій, без отримання окремої ліцензії на надання фінансових платіжних послуг.

Водночас НБУ отримав право встановлювати вимоги до достатності, складових та розрахунку регулятивного капіталу небанківських надавачів платіжних послуг.

Також закон передбачає запровадження дистанційних інспекційних перевірок та збільшення розміру штрафів від НБУ за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку.

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Крім цього, змінено підходи до того, які саме платіжні послуги, що надаються операторами мобільного зв’язку, будуть вважатися обмеженими платіжними, уточнив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в Telegram.

А об’єднаним кредитним спілкам дозволили залучати кредити від іноземних донорів у валюті, що дозволить відкрити для них додатковий ресурс для фінансування малого та мікробізнесу. Водночас доопрацьовано механізм приєднання кредитних спілок, що дозволить багатьом з наявних сьогодні маленьких кредитних спілок продовжити свою діяльність, приєднавшись до більш розвинених та організованих кредитних спілок.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) пропонує внести зміни до законодавства щодо створення реєстру «грошових мулів» або дропів для ефективнішої боротьби з ними.

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За матеріалами liga.net