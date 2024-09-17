Рада може розширити доступ поліції до банківської таємниці та особистих даних українців

Верховна Рада готується розглянути у другому читанні законопроєкт 11043 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення функцій НБУ з державного регулювання ринків фінансових послуг. Серед іншого, планується змінити правила реагування банків у разі отримання запитів від поліції щодо злочинних дій з коштами

До другого читання передбачено низку нових правил. Зокрема, у тексті законопроєкту зазначено, що обов’язковими умовами для укладення договору про надання платіжних послуг є письмовий дозвіл користувача:

на розкриття надавачем платіжних послуг користувача іншим надавачам платіжних послуг інформації, що містить банківську таємницю, комерційну таємницю, таємницю надавача платіжних послуг, таємницю фінансового моніторингу;

на розкриття надавачем платіжних послуг користувача Національній поліції України інформації, що містить банківську таємницю, комерційну таємницю, таємницю надавача платіжних послуг для належної ідентифікації суб’єктів помилкових, неналежних платіжних операцій, що мають ознаки вчинення кримінального правопорушення, вжиття заходів із запобігання або припинення таких платіжних операцій.

Відсутність дозволу користувача, передбаченого пунктами 1 і 2 цієї частини, має наслідком відмову надавача платіжних послуг в укладенні договору про надання платіжних послуг.

Як зазначається у матеріалі Судово-юридичної газети, у статті 62 Закону «Про банки і банківську діяльність» стосовно порядку розкриття банківської таємниці встановлять нову підставу для розкриття банками інформації щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю. А саме, банки повинні розкрити її органам Національної поліції України — у випадках та в обсязі, визначених статтею 31 Закону «Про платіжні послуги».

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Своєю чергою, ст. 31 Закону «Про платіжні послуги» доповнять новою частиною 7, за якою у разі отримання надавачем платіжних послуг від органу Національної поліції, завданням якого є реалізація державної політики в сфері протидії кіберзлочинності, письмового (електронного) запиту щодо здійсненої платіжної операції користувача, якщо така операція містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтями 185, 190-192, 200, 361, 361-2 , 362-363 Кримінального кодексу України, такий надавач зобов’язаний протягом найкоротшого строку (але не пізніше 24 годин після отримання запиту) надати необхідну інформацію, зокрема, суму та валюту платіжної операції, дату її проведення, ідентифікаційні дані отримувача тощо.

Як зазначає Головне юридичне управління парламенту, йдеться про надзвичайно широкий обсяг інформації та при цьому не обмежено підстав надсилання такого запиту.

«Також незрозуміло, яким чином надавач платіжних послуг визначатиме, чи містить операція ознаки кримінального правопорушення» — додали в управлінні.

Як зазначають деякі експерти, такий підхід не враховує вимог ч. другої ст. 32 Конституції (щодо захисту конфіденційної інформації про особу) та не відповідає критерію якості закону в контексті вимог цієї ж статті Конституції.

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