Як змінилась кількість фінкомпаній на ринку за місяць — НБУ

Протягом вересня на ринку небанківських фінансових послуг з’явився один новий гравець, а 21 небанківська фінустанова залишила ринок

Кількість учасників небанківського фінринку зменшилася з 946 (станом на 31 серпня) до 926 (станом на 1 жовтня). Банків залишилось так само 62, повідомляє Національний банк України (НБУ).

З реєстрів за власним бажанням виключили одну колекторську компанію та одну кредитну спілку. Примусово виключено 16 фінкомпаній, двох страховиків та один ломбард. Водночас до Держреєстру фінустанов включили одну колекторську компанію.

Протягом вересня 11 фінкомпаніям та одній кредитній спілці анулювали всі ліцензії добровільно. Також примусово анульовані ліцензії п’ятьом фінкомпаніям та двом страховикам. Разом з тим НБУ погодив звуження обсягу ліцензії 19 фінансовим компаніям та двом страховикам.

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Хто зараз працює на ринку небанків

На ринку визнано 18 банківських груп (кількість не змінилася) та 30 небанківських фінансових груп (було 31).

Станом на 1 жовтня на ринку небанківських фінансових послуг працюють:

509 фінансових компаній (було 525);

64 страховики non-life (було 66);

11 life-страховиків (кількість не змінилася);

один страховик зі спеціальним статусом;

113 ломбардів (було 114);

110 кредитних спілок (було 111);

1 лізингодавець (кількість не змінилася);

42 страхових брокери (кількість не змінилася);

75 колекторських компаній (кількість не змінилася).

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На платіжному ринку діє 16 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні, та 15 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами. Кількість обох залишилась незмінною.

Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють так само 18 платіжних установ, 12 фінустанов, що мають право на надання платіжних послуг, один банк – емітент електронних грошей та один оператор поштового зв’язку.

До інших суб’єктів платіжного ринку належать 48 комерційних агентів та 30 технологічних операторів платіжних послуг. Їхня кількість не змінилась. У вересні до Нацбанку надійшло 352 запити від учасників ринку щодо реєстраційних та ліцензійних дій.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) у вересні 2024 року застосував до трьох банків та п’яти небанківських фінансових установ заходи впливу. Детальніше читайте у нашому матеріалі.

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