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НБУ застосував заходи впливу до кредитної спілки та страховика

05.11.2024 11:40
Дарія Шуть
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Національний банк України (НБУ) виявив порушення в роботі одного страховика та однієї кредитної спілки, за що застосував до них заходи впливу

НБУ

НБУ. Фото: bank.gov.ua

Так, захід впливу у вигляді письмового застереження застосовано до ПРАТ «СК «АСКО ДС», оскільки страховик збільшив розмір статутного капіталу без погодження Нацбанку. Страховик зобов’язаний усунути порушення до 6 січня 2025 року.

Також НБУ застосував захід впливу у вигляді звуження обсягу ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки застосовано до КС «АГАТ» через те, що компанія не дотрималась пруденційного нормативу.

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Згідно з прийнятим рішенням регулятора, з ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки виключено фінансову послугу із залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню.

Рішення про застосування заходу впливу набирає чинності з 5 листопада. Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 4 листопада.

Нагадаємо, НБУ анулював п’ятьом небанківським фінансовим установам ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг та виключив їх з Державного реєстру фінансових установ. Ще чотирьом установам Нацбанк погодив зміну обсягу ліцензій на діяльність фінансової компанії.

Також ми писали, що НБУ по-новому інформуватиме небанки про виявлені порушення. Національний банк оприлюднив для обговорення проєкт нової редакції Положення про порядок повідомлення субʼєктом аудиторської діяльності Національного банку України про встановлені факти порушення законодавства, суттєвої загрози, наявності модифікованої думки та наявну щодо цих фактів інформацію.

Крім того, Національний банк України застосував заходи впливу до трьох страховиків та виключив відомості про чотири установи з реєстру колекторських компаній.

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Джерело: НБУ

Рубрики: КомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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