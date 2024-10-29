В Україні поменшало колекторів: НБУ виключив з реєстру 4 компанії

Національний банк України застосував заходи впливу до трьох страховиків та виключив відомості про чотири установи з реєстру колекторських компаній

Захід впливу у вигляді письмового застереження застосовано до:

ПРАТ СК «Інтер-Поліс» (ЄДРПОУ 19350062);

ТДВ «СК «Професійне Страхування» (ЄДРПОУ 35482587);

ПРАТ «СК «КД Життя» (ЄДРПОУ 35525143).

Заходи впливу застосовано у зв’язку з тим, що страховики збільшили розмір статутного капіталу без погодження Національного банку. Вони зобов’язані усунути порушення у строк до 30 грудня 2024 року.

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Національний банк виключив з реєстру колекторських компаній відомості щодо чотирьох установ у зв’язку з невиконанням ними вимог регулятора щодо усунення виявлених порушень вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань регулювання колекторської діяльності. Відповідні рішення ухвалено щодо таких колекторських компаній:

ТОВ «Стар Коллекшн Груп» (ЄДРПОУ 44225960);

ТОВ «Кредит Нет» (ЄДРПОУ 44348251);

ТОВ «Кредитна Виконавча Служба» (ЄДРПОУ 44369795, актуальне найменування ТОВ «Девіант-Трейд»);

ТОВ «Кредитно-Виконавча Служба» (ЄДРПОУ 43679085, актуальне найменування ТОВ «Кепітал-Фаунд»).

Лише компанії, внесені до вищезазначеного реєстру, мають право надавати послуги з урегулювання заборгованості за споживчими кредитами на користь інших осіб. Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 28 жовтня 2024 року.

Нагадаємо, що НБУ співпрацюватиме з Міжнародною фінансовою корпорацією. НБУ та МФК 25 жовтня 2024 року у Вашингтоні (США) підписали два нові договори про співпрацю. Їхня мета — розширити доступ малого та середнього бізнесу до фінансування, а також підтримати економічне відновлення України в умовах постійних викликів, спричинених російським вторгненням.

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За матеріалами: НБУ.