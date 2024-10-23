НБУ назвав терміни створення інклюзивних підрозділів для фінкомпаній

Національний банк України (НБУ) ухвалив чергове рішення для підвищення рівня інклюзивності в країні. Цього разу воно стосується небанківських фінансових установ

Нагадаємо, раніше НБУ зобов’язав банки до 1 січня 2025 року забезпечити фізичну та інформаційну доступність щонайменше 50% від загальної кількості їх підрозділів, щоб сприяти створенню безпрецедентно інклюзивного фінансового простору для кожного українця.

А тепер НБУ офіційно зобов’язав надавачів фінансових, зокрема й платіжних, послуг забезпечити фізичну та інформаційну доступність щонайменше 50% своїх відокремлених підрозділів у кожному регіоні. Раніше регулятор виносив цю пропозицію на обговорення. Там будуть надавати послуги для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Зробити вони це повинні до 31 березня 2025 року.

Зазначається, що небанки мають забезпечувати клієнтів актуальною та правдивою інформацією про інклюзивні відокремлені підрозділи шляхом розміщення інформації про розташування таких приміщень, контактні номери телефонів та графік роботи на головній сторінці офіційного вебсайту та його мобільній версії, в програмних застосунках, платіжних пристроях, через служби клієнтської підтримки, в загальнодоступних місцях (на табло, екранах).

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Про інші нововведення

Крім того, Нацбанк затвердив низку змін до нормативно-правових актів з регулювання та нагляду за діяльністю на ринку небанківських фінансових послуг, зокрема:

об’єкт безвиїзного нагляду може подати обґрунтоване клопотання щодо продовження встановленого у вимозі НБУ строку подання документів, але не більше ніж на 30 робочих днів;

встановлено ознаку небездоганної ділової репутації щодо ключових осіб / керівника / власників істотної участі установи в разі здійснення цією установою безліцензійної діяльності на ринку небанківських фінансових послуг і платіжному ринку;

удосконалено процедуру погодження на посаду керівника надавача фінансових послуг.

Зазначені зміни затверджено постановою Правління НБУ від 18 жовтня 2024 року № 127, яка набирає чинності з 23 жовтня 2024 року, крім пункту 3 постанови (вимоги до документів і порядок їх подання до НБУ), який набирає чинності з 1 січня 2025 року.

Раніше ми писали, що Нацбанк представив плани запровадження нового типу фінансової установи – банку фінансової інклюзії (БФІ). Це дасть змогу розв’язати питання доступу населення та малого бізнесу до фінансових послуг у віддалених, малонаселених територіях, у зонах, наближених до військових дій, та на звільнених територіях.

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