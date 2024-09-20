Всі фінкомпанії повинні будуть зробити 50% підрозділів інклюзивними — НБУ

Національний банк України (НБУ) планує поширити вимоги щодо інклюзивності не лише на банки, але й на всі інші фінансові установи

Нагадаємо, минулого тижня НБУ зобов’язав банки до 1 січня 2025 року забезпечити фізичну та інформаційну доступність щонайменше 50% від загальної кількості їх підрозділів, щоб сприяти створенню безпрецедентно інклюзивного фінансового простору для кожного українця.

А тепер Нацбанк пропонує проєкт змін до нормативно-правових актів для вдосконалення регулювання та нагляду за діяльністю на ринку небанківських фінансових послуг.

Зокрема, документ передбачає вимоги щодо забезпечення фізичної та інформаційної доступності приміщень надавачів фінпослуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням визначених НБУ правил інклюзивного надання фінпослуг.

Читайте також: Нова пошта відкриває перше безбар’єрне відділення

Всі фінансові компанії повинні будуть забезпечити у кожному регіоні щонайменше 50% інклюзивних відокремлених підрозділів. Також їх зобов’яжуть інформувати про розташування таких підрозділів, контактні номери та графік роботи на головній сторінці власного вебсайту та його мобільної версії, в застосунках, платіжних пристроях тощо.

Які ще зміни передбачаються

Крім поширення вимог щодо інклюзивності, проєкт НБУ передбачає низку нововведень щодо регулювання діяльності ринку небанківських фінансових послуг, зокрема:

розширення переліку випадків, коли не вимагається погодження НБУ призначення особи на посаду голови колегіального виконавчого органу страховика;

можливість надання об’єктом безвиїзного нагляду обґрунтованого клопотання щодо продовження встановленого у вимозі НБУ строку подання документів;

розширення переліку ознак небездоганної ділової репутації щодо ключових осіб, керівника, власників істотної участі установи, яка здійснює безліцензійну діяльність на ринку небанківських фінансових послуг і платіжному ринку.

Зауваження та пропозиції до проєкту приймаються згідно зі встановленою формою до 30 вересня включно.

Нагадаємо, сьогодні через різні фактори, зокрема, війну, багато громадян та мікробізнесів не можуть отримати належний доступ до фінансових послуг. У зв’язку з цим нардепи у співпраці з НБУ планують створити банки фінансової інклюзії.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки доведеться платити ФОПам після підвищення податків

Українці по-новому проходитимуть ідентифікацію для отримання соцвиплат — Кабмін

Як Україна покриє дефіцит бюджету в 500 млрд грн — план Кабміну

Джерело: НБУ