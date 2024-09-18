В Україні можуть з’явитися банки фінансової інклюзії — Гетманцев

Сьогодні через різні фактори, зокрема, війну, багато громадян та мікробізнесів не можуть отримати належний доступ до фінансових послуг. У зв’язку з цим нардепи у співпраці з НБУ планують створити банки фінансової інклюзії

«Разом з НБУ та колегами-депутатами розробили проєкт Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні», — повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради, народний депутат Данило Гетманцев.

За його словами, мета законопроєкту — створення правових засад для появи на ринку фінансових послуг України нового різновиду надавачів фінансових послуг — банків фінансової інклюзії, які будуть працювати на підставі обмеженої банківської ліцензії.

Метою діяльності таких банків буде забезпечення належного доступу до фінансових послуг як громадян України (зокрема соціально вразливих груп населення), так і мікропідприємств у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також на важкодоступних та малонаселених територіях (на кшталт високогірних регіонів).

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«Відповідно до законопроекту компанія, яка вже широко присутня своїми відділеннями по всій території України (як, наприклад, Укрпошта, Нова Пошта, інші поштові оператори, розгалужені небанківські фінансові установи тощо) зможуть, отримавши обмежену банківську ліцензію, надавати банківські послуги з деякими обмеженнями у тих місцях, де немає чи недостатньо банківських відділень», — пояснює Гетманцев.

У той же час, діючий банк зможе за бажанням змінити свою банківську ліцензію на обмежену та зосередитися на наданні таких обмежених банківських послуг.

Прийняття законопроєкту дасть змогу людям у найвіддаленіших або непривабливих для банків місцевостях мати доступ до хоча б простих банківських послуг.

«Прошу народних депутатів долучатися до підписання! Зробимо банківські послуги доступнішими разом!», — наголосив народний депутат.

Нагадаємо, що Рада може розширити доступ поліції до банківської таємниці та особистих даних українців. Невдовзі у другому читанні буде розглянуто законопроєкт 11043 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення функцій НБУ з державного регулювання ринків фінансових послуг. Серед іншого, планується змінити правила реагування банків у разі отримання запитів від поліції щодо злочинних дій з коштами.

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