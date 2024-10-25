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НБУ анулював ліцензії 8 небанкам

25.10.2024 12:10
Ольга Деркач
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Національний банк України (НБУ) анулював ліцензії шести фінансовим компаніям та двом ломбардам. Ще до однієї компанії застосовано захід впливу

НБУ анулював ліцензії 8 небанкам

НБУ анулював ліцензії 8 небанкам Фото: bank.gov.ua

Нацбанк анулював ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом здійснення діяльності з надання фінансових послуг: 

  • ТОВ «Фінансова Компанія «Інновація» (ЄДРПОУ 39409610) — надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг;
  • ТОВ «Фінансова Компанія «Мадрид» (ЄДРПОУ 42951405) — надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг;
  • ТОВ «Фінансова Компанія «Чорний Лебідь» (ЄДРПОУ 43420352) — надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг, фінансовий лізинг;
  • ТОВ «Фінансова Компанія «Каррон» (ЄДРПОУ 42015166) — надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг, фінансовий лізинг.
  • ТОВ «Транс-Лізинг-Компані» (ЄДРПОУ 41630451) — фінансовий лізинг;
  • ТОВ «Гоу Кеш» (ЄДРПОУ 43123489) — надання коштів та банківських металів у кредит;
  • ПТ «Економ Ломбард» Добродькін О.М. І Компанія” (ЄДРПОУ 40453804) — надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів;
  • ПТ «Ломбард Копійка» ТЗОВ «Укр.Концепт-Кар» І ПП «Ід» (ЄДРПОУ 36739166) — надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів.

Заходи впливу застосовано у зв’язку з неподанням до Національного банку звітності за І квартал 2024 року, за IІ квартал 2024 року, за перше півріччя 2024 року. Порушення не були усунені після застережень НБУ.

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Крім того, НБУ застосував до ТОВ «Фінансова Компанія «Юніос» (ЄДРПОУ 39945134) захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявленого під час нагляду порушення та приведення її діяльності у відповідність до вимог законодавства України. Зазначена небанківська фінансова установа не подала до Національного банку інформацію на вимогу регулятора. Установа зобов’язана вжити заходів для усунення (виправлення) виявленого під час нагляду порушення та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 07.11.2024. 

Рішення про застосування заходів впливу до зазначених установ ухвалені Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 24.10.2024.

Нагадаємо, що НБУ назвав терміни створення інклюзивних підрозділів для фінкомпаній. НБУ офіційно зобов’язав надавачів фінансових, зокрема й платіжних, послуг забезпечити фізичну та інформаційну доступність щонайменше 50% своїх відокремлених підрозділів у кожному регіоні.

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За матеріалами: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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