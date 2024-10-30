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НБУ анулював ліцензії 5 небанкам

30.10.2024 10:30
Ольга Деркач
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Національний банк України (НБУ) анулював п’ятьом небанківським фінансовим установам ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг та виключив їх з Державного реєстру фінансових установ

НБУ анулював ліцензії 5 небанкам

НБУ анулював ліцензії 5 небанкам Фото: bank.gov.ua

Ще чотирьом установам Нацбанк погодив зміну обсягу ліцензій на діяльність фінансової компанії.

На підставі власних заяв НБУ анулював ліцензії на діяльність фінансової компанії:

  • ТОВ «Інвестиційна Незалежна Група» (ЄДРПОУ 32708930) — з правом здійснювати діяльність з надання такої фінансової послуги, як надання коштів та банківських металів у кредит;
  • ТОВ «Лізингфінанс» (ЄДРПОУ 35466779), ТОВ «Фінкар» (ЄДРПОУ 41751892) — з правом здійснювати діяльність з надання такої фінансової послуги, як фінансовий лізинг;
  • В «ФК «Кредитонлайн» (ЄДРПОУ 43067861), ТОВ «ФК «Артеміда-Ф» (ЄДРПОУ 42655697) — з правом здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг, як факторинг, надання коштів та банківських металів у кредит.

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Всі установи виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з анулюванням ліцензій.

Крім того, НБУ погодив зміни обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії на підставі власних заяв:

  • ТОВ «ФК «Брайт-К» (ЄДРПОУ 41874691) — виключено з ліцензії такі фінансові послуги, як фінансовий лізинг, надання коштів та банківських металів у кредит;
  • ТОВ «Фард Стандарт» (ЄДРПОУ 39373312) — виключено з ліцензії такі фінансові послуги, як факторинг, фінансовий лізинг;
  • ТОВ «ФК «Інвент» (ЄДРПОУ 41361814) та ТОВ «ФК «Паблік Фінанс» (ЄДРПОУ 40090917) — виключено з ліцензії таку фінансову послугу, як фінансовий лізинг.

Після зміни обсягу ліцензії установи матимуть право здійснювати діяльність з надання такої фінансової послуги, як факторинг, ТОВ «Фард Стандарт» — надання коштів та банківських металів у кредит.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 29 жовтня 2024 року.

Нагадаємо, що НБУ по-новому інформуватиме небанки про виявлені порушення. Національний банк оприлюднив для обговорення проєкт нової редакції Положення про порядок повідомлення субʼєктом аудиторської діяльності Національного банку України про встановлені факти порушення законодавства, суттєвої загрози, наявності модифікованої думки та наявну щодо цих фактів інформацію.

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