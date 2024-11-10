Коли реальна зарплата в Україні перевищить довоєнний рівень — прогноз НБУ

Реальна зарплата українців з урахуванням інфляції повинна перевищити довоєнні показники вже до кінця цього року, оскільки ситуація на ринку праці змушує роботодавців підіймати зарплати

На сьогодні в Україні фіксується значний дефіцит кадрів, що підживлює зростання заробітних плат. Про це йдеться в новому Інфляційному звіті Нацбанку України (НБУ) станом на жовтень 2024-го.

У II кварталі цього року в середньому реальна зарплата збільшилася на 17,6% р/р, а номінальна — на 22,1% р/р. Згідно з наявними непрямими даними, високі темпи зростання номінальних зарплат збереглися й у III кварталі.

Водночас посилення інфляційного тиску зумовило певне сповільнення темпів зростання реальних зарплат, хоча вони все ще залишалися доволі високими й надалі підтримували приватне споживання.

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«Очікується, що вже наприкінці поточного року реальні заробітні плати перевищать довоєнний рівень та підвищуватимуться надалі через значну конкуренцію роботодавців за наявну робочу силу», — йдеться в аналітиці НБУ.

До цього Нацбанк прогнозував, що реальна зарплата перевищить довоєнні показники вже у 2025-му.

Зазначається, що за підсумками 2024 року очікується зростання номінальної зарплати на 21,0% (попередній прогноз — 16,1%), реальної — на 14,0% (9,7%).

Наступного року номінальна зарплата має зрости на 16,0%, реальна — на 6,5%, а у 2026 році номінальна — на 8,9%, реальна — на 2,9%.

Нагадаємо, на початок жовтня середня зарплата в Україні зросла з 19,8 до 20,1 тис. грн порівняно з вереснем. Водночас середній заробіток, який пропонують на великих майданчиках з пошуку роботи, збільшився до 20,6 тис. грн.

Як свідчать дані великого кадрового порталу, в річному вимірі найбільше зросли зарплати у сфері кераміки — більш ніж удвічі. Також значно вищі зарплати пропонують ортодонтам.

Також ми писали, що показник середньої зарплати в Україні за останні два десятиліття зазнав значних змін, зокрема, через економічні кризи, пандемію та війну. У нашому матеріалі ми розглянули, як коливався рівень доходів українців та чого очікувати найближчим часом.

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