Середня зарплата в Україні: як змінювалася та чого очікувати у майбутньому

Показник середньої зарплати в Україні за останні два десятиліття зазнав значних змін, зокрема, через економічні кризи, пандемію та війну. У цьому матеріалі ми розглянемо, як коливався рівень доходів українців та чого очікувати найближчим часом

Спочатку нагадаємо, що середня заробітна плата — це макроекономічний показник, що обчислюється як середнє арифметичне значення заробітних плат всіх груп працівників в Україні. Розраховується, виходячи з даних фонду оплати праці працівників (включаючи оплату праці сумісників), премій, надбавок, винагород за підсумками роботи за рік і одноразових заохочень.

Також зазначимо, що показник середньої зарплати не означає, що більшість українців отримує саме цей рівень доходу. Для прикладу, якщо один експерт отримує 100 тис. грн на місяць, а дев’ять інших отримують по 11 тис. грн / міс., то у середньому показник їх доходів становить 19,9 тис. грн. Він здебільшого призначений для відстежування економічного стану країни, формування державної політики, розрахунку соціальних внесків, залучення інвестицій, порівняння з іншими країнами, оцінки нерівності в доходах тощо.

Цей приклад ілюструє, що середня зарплата може не відображати типового доходу більшості людей через наявність значно вищих або нижчих заробітків у окремих індивідів, що спотворює загальну картину.

Ще відразу дамо відповідь на питання: «що найбільше впливає на зростання зарплати?»:

Інфляція та вартість життя: зростання цін на товари та послуги стимулює підвищення зарплат для підтримки купівельної спроможності громадян. Попит на професії та навички: висока затребуваність професій або рідкісних навичок збільшує пропозиції зарплат для залучення фахівців. Рівень конкуренції на ринку праці: нестача кадрів у певних сферах змушує роботодавців підвищувати зарплати, щоб утримати або залучити працівників.

Як змінювалася зарплата українців за останні два десятки років

Станом на 2004 рік середня зарплата в Україні становила 590,5 грн, що у перерахунку на долари США — $111. Згідно з індексом Біг-Мака (який з 1986 року веде економічне видання The Economist), українці могли придбати на ці гроші 81 Біг-Мак.

Нагадаємо, що станом на початок серпня 2024 року українська гривня опинилась серед найбільш недооцінених валют світу. Біг-Мак в США коштував $5,69, а в українській мережі McDonaldʼs продавався по 118 грн. Тобто згідно з Індексом, передбачуваний обмінний курс становить 20,74 грн до $1. Таким чином, різниця між порахованим та фактичним обмінним (станом на серпень — 41,05 грн/$) курсами свідчить, що українська гривня недооцінена на 49,5%, майже вполовину. З таким показником вона зайняла восьме місце серед найбільш недооцінених валют.

Цікаве по темі: Як відрізняється середня зарплата в Україні від інших країн світу — Banker

У гривні за останні 20 років середня зарплата українців стабільно зростала, але відповідно до долара США декілька років спостерігались падіння: 2009, 2014, 2015 та 2022. Як можемо бачити на графіку нижче, індекс Біг-Мака та розрахунок купівельної спроможності через кг хліба дещо відрізняється, зокрема, за індексом Біг-Мака падіння зафіксовано у 2009, 2013 та 2015.

Станом на 2023 рік (травень-червень) середня ЗП в Україні вже становила 17442 грн ($477).

Враховано середньорічну зарплату та середньорічний курс долара. Заробітна плата вказана за даними Держстату, при її розрахунку враховуються лише підприємства з кількістю робітників більше 10. Середню ЗП також обчислює і Пенсійний фонд України. Так, за даними ПФУ середня заробітна плата у 2020 році становила 10340 гривень, що на 10% менше цифри Держстату. Ця різниця пояснюється методикою розрахунків. Ціна хліба і його кількість на середню зарплату до 2016 року врахована станом на січень кожного року, 2017-2023 роки — середньорічна вартість хліба до середньорічної зарплати.

Яка середня зарплата в Україні у 2024 році

Згідно з даними Державної служби статистики, інфляція за підсумками серпня зросла до 7,5%. Однак, за словами координатора Економічної експертної платформи Олег Гетьмана, зарплати в Україні випереджають інфляцію. Про це він розповів в етері Громадського радіо.

«7,5% — це зовсім не критичний показник. До нього, в принципі, українці вже звикли. У порівнянні, у 2022 році інфляція сягала 26%, минулого року було близько 5-6%. Наприклад, у 2015 році інфляція у нас була близько 50%. Тож у кризові роки вона досягала двозначних цифр. 20, 30 і навіть бувало 50%. Тому якщо за рік весь споживчий кошик подорожчає на 7%, то тут немає нічого критичного. Тому що заробітні плати українців збільшилися значно більше, ніж на 7%. Остання цифра — це 21 тисяча. А рік тому середня зарплата була 14 тисяч. Тож зарплати значно випереджають інфляцію, тому нічого критичного в цьому році точно не сталося» — зазначив експерт.

Олег Гетьман пояснив, що сьогодні середня зарплата в Україні — абсолютний рекорд за всі часи. Попри цей факт, українці можуть і надалі очікувати підняття середньої зарплати. Експерт пов’язує таке стрімке зростання показника із дефіцитом кваліфікованих кадрів у країні.

Читайте популярне: Яка галузь в Україні відчуває найбільший кадровий дефіцит

«Останні два роки ми бачимо її дуже значне зростання. І це пов’язано з дефіцитом кваліфікованих кадрів. Великий відтік воєнних мігрантів, які поки що не поспішають повертатися через поточну ситуацію. Тож дефіцит кадрів оцінюється в кілька мільйонів людей. Тому за тих кваліфікованих українців, які зараз в Україні, борються роботодавці, і зарплати зростають випереджаючими темпами. Ми перевищили вже довоєнні роки. Тому зараз середня зарплата — це 526 доларів. Це абсолютний рекорд за всю історію України», — наголосив Олег Гетьман.

Він також нагадав, що середня зарплата в Україні 2023 коливалася на рівні понад 14,3 тис. грн (12,6 тис. грн у січні та 16,8 тис. грн у грудні).

За даними пенсійного фонду України, середня зарплата в Україні 2024 становить 18,8 тис. грн (станом на середину року).

Зазначимо, що за даними платформи для пошуку роботи Work.ua середня ЗП в Україні — 21,5 тис. грн (медіана заробітних плат за даними з 214464 вакансій, розміщених на Work.ua, вся Україна, за останні 3 місяці).

Найвищі середні зарплати мають топменеджери та керівництво вищої ланки (26,8 тис. грн), а також фахівці у галузі нерухомості (25,3 тис. грн). Найнижчі зарплати у працівників сфери освіти та науки (16,3 тис. грн), роздрібної торгівлі (17,3 тис. грн), а також секретаріату, діловодства, АГВ (17,8 тис. грн).

При цьому, деякі роботодавці не зазначають у вакансіях точний рівень зарплати, тому можуть бути певні неточності у підрахунках.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Індекс української економіки: які зміни відбулись за липень 2024

Скільки заробляють працівники найбільших АЗС в Україні — дослідження

В яких сферах українцям платять найбільше — дослідження