Яка галузь в Україні відчуває найбільший кадровий дефіцит

В Україні кадровий дефіцит досяг історичного максимуму. Кількість відкритих вакансій на кадрових порталах сягнула рекордного рівня, перевищуючи показники довоєнного періоду, тоді як кількість шукачів роботи значно знизилась

Найбільший дефіцит спостерігається в галузях, де переважно працювали чоловіки, особливо в будівництві. Це змусило роботодавців підвищити зарплати на 44% і залучити до роботи більше жінок.

Опитування показують, що компанії вважають кадровий дефіцит головною перешкодою для свого розвитку, навіть більшою, ніж брак електроенергії або корупція.

Дефіцит кадрів — чи не найбільша проблема компаній

Зростання цін, корупція та відключення електроенергії турбують роботодавців менше, ніж нестача кадрів, як показують результати опитування бізнесу, проведеного Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД). Найбільш важливою проблемою залишається небезпека, про що заявили 56% респондентів. Дефіцит кадрів назвали серед основних перешкод для зростання 49% представників бізнесу. Зростання цін турбує 46% опитаних, а перебої в електропостачанні — 41%.

«Ми бачимо тенденції до зменшення кількості працюючих. Хоча більшість підприємств (84,5%) не планують зменшення кількості працівників», — розказала під час презентації дослідження Оксана Кузяків, виконавча директорка ІЕД.

Особлива проблема полягає в пошуку кваліфікованих кадрів. Лише 1,7% опитаних вважають, що знайти кваліфікованого працівника стало легше. У найближчі три місяці керівники підприємств очікують на подальше, хоч і незначне, пришвидшення темпів скорочення кількості працівників. Частка керівників, які зазначають, що знайти кваліфікованих співробітників стає все важче, зросла з 38,9% до 43,0%. Збільшилася також частка тих, кому важче знайти некваліфікованих працівників, — з 31,7% до 36,6%.

Дефіцит кадрів, за оцінками бізнесу, досяг значних масштабів у грудні 2023 року. Ще в серпні-грудні 2022 року менше ніж 20% опитаних підприємств вважали, що брак робочої сили є значною перепоною для їхнього зростання. Нині цей показник зріс більш ніж удвічі.

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На ринку праці спостерігається рекордна кількість вакансій. У травні роботодавці опублікували на Work.ua 113 016 пропозицій роботи, що на 2% більше, ніж у квітні. Середня конкуренція серед шукачів у травні була найнижчою з січня 2021 року. На Robota.ua станом на 1 червня 2021 року було розміщено 95,5 тисяч активних резюме та 26,2 тисяч активних вакансій, тобто в середньому на 10 вакансій припадало 36 претендентів.

Станом на 3 червня 2024 року розміщено 27,8 тисяч нових вакансій і лише 52,6 тисяч нових резюме, тобто на 10 вакансій припадає менш ніж 19 охочих. Водночас роботодавці часто публікують вакансії, що передбачають працевлаштування кількох співробітників, а українці оновлюють свої резюме на кадрових порталах, навіть маючи роботу, щоб розглянути кращі пропозиції.

Компанії підвищують зарплати й наймають більше жінок

Конфедерація будівельників України (КСУ) провела опитування і виявила, що 90% компаній відзначають суттєве зростання кількості жінок у будівельній галузі. Внаслідок мобілізації виникає значний дефіцит робітників. Через це роботодавці змушені пристосовувати умови праці, щоб вони відповідали фізичним можливостям жінок, зокрема збільшуючи використання технологій.

«90% компаній відзначили чимале збільшення кількості жінок у будівельній галузі. На половині посад, які раніше займали чоловіки, зараз працюють жінки», — йдеться в результатах опитування КБУ.

В будівельній галузі найбільше не вистачає:

водіїв;

керівників проєктів;

прорабів;

монтажників;

монолітників;

фасадників;

мулярів;

електриків;

технологів;

навантажувачів;

арматурників;

токарів;

операторів станків;

інженерів;

лаборантів;

комірників;

штампувальників;

слюсарів;

каменярів;

зварювальників;

штукатурників;

плиточників.

Раніше на цих спеціальностях працювали переважно чоловіки.

Галузь, яка найбільше страждає від дефіциту кадрів, можна визначити, оцінивши темпи зростання зарплат. Щоб привабити працівників, роботодавці змушені підвищувати заробітну плату, що знижує їхню прибутковість. Згідно з даними Держстату, у першому кварталі цього року зарплати в будівництві зросли на рекордні 44% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

В середньому по країні, за офіційною статистикою, зарплата становить 18,9 тис. грн, що на 22,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Ці дані незначно відрізняються від статистики кадрових порталів. За даними порталу Robota.ua, середня зарплата в резюме становить 20 тис. грн, тоді як у вакансіях – трохи менше ніж 15 тис. грн. Така різниця між побажаннями пошукачів та пропозиціями роботодавців свідчить про те, що роботодавці змушені підвищувати зарплати, щоб у ситуації дефіциту кадрів знайти нових працівників.

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Наталія Слинько, експертка з ринку праці, зазначає, що через дефіцит кадрів роботодавці змушені підвищувати заробітну плату, проте їхні фінансові можливості для цього обмежені. Перевагу мають компанії з більш значними фінансовими ресурсами.

Висока конкуренція за працівників неодмінно призведе до суттєвих змін на ринку праці. Наприклад, 10% опитаних будівельних компаній, членів КБУ, планують залучати трудових мігрантів, переважно з Індії. Також розглядається можливість збільшення кількості працівників пенсійного віку. У більшості країн ЄС громадяни працюють до 65 років. В Україні, за оцінками демографів, 70% українців віком від 60 до 65 років здатні ефективно працювати.

Крім того, в таких умовах бізнес змушений ставати ефективнішим: оптимізовувати та автоматизовувати процеси, перерозподіляти робочі завдання. Після завершення повномасштабної війни перед нами постануть нові виклики. Активізується процес відбудови країни, зникне головна перепона для розвитку бізнесу — відсутність безпеки. За оцінками уряду, дефіцит кадрів тоді може сягнути близько 4 мільйонів осіб, що становить майже 40% від кількості офіційно працюючих.

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За матеріалами: Obozrevatel.