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Індекс української економіки: які зміни відбулись за липень 2024

07.08.2024 9:40
Микола Деркач
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Експерти Opendatabot оприлюднили актуальні статистичні дані про те, як український бізнес працює в умовах повномасштабної війни, зокрема, які зміни відбулися на ринку праці та скільки зареєстровано нових компаній та ФОПів

Індекс української економіки: які зміни відбулись за липень 2024

У звіті йдеться, що станом на 29 липня 2024 року на сайті Work.ua оприлюднено 101 323 вакансій, з них 16 419 — нові. Станом на початок липня на цій платформі було оприлюднено трохи більше 102 тис. вакансій, 14,3 тис. з яких — нові. Це означає, що зміни за останній місяць незначні. Також для порівняння: станом на 21 лютого було розміщено 92 тисячі активних вакансій і 58 тисяч нових.

«З 24 лютого кількість вакансій та резюме на сайті Work.ua зменшується щотижня. В перший тиждень війни різкий спад був також пов’язаний зі зміною алгоритму публікації вакансій: період актуальності вакансії скоротили з 30 до 7 днів», — йдеться у матеріалі на Opendatabot.

Станом на 29 липня на сервісі пошуку роботи для ІТ-спеціалістів Djinni розміщено 7 353 вакансій та 85 567 резюме. На початок місяця вакансій фіксувалося 6 950 та 86+ тис. резюме. На Jooble зараз розміщено понад 15,9 тис. вакансій (проти 15,6 тис. на початку липня).

Також на кінець липня зафіксовано 6431 нових реєстрацій ФОП та 670 нових реєстрацій компаній. На початок місяця ці цифри сягали: 7135 та 516 відповідно, що свідчить про незначні зміни динаміки відкриття нових бізнесів українцями.

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У звіті фахівці Opendatabot нагадали, що:

«У перші тижні війни ЄДР не працював — нові бізнеси не реєструвалися. З моменту відкриття реєстру кількість нових компаній та ФОП почала зростати. За перші тижні було зареєстровано більше 10 тис. ФОП та понад 1,2 тис. компаній».

За даними сервісу Хорошоп громадяни відновили покупки в українських магазинах на 197% від довоєнного часу (на початок липня цей показник сягав 183%, що свідчить про позитивну динаміку).

Нагадуємо, що у перші дні війни продажі впали аж до 7%. Проте кожного тижня ситуація покращується і зараз наближається до повного відновлення. На платформі Хорошоп розміщені сайти майже 3000 українських магазинів.

Згідно з даними Opendatabot, резерви Нацбанку України в іноземній валюті та золоті станом на червень 2024 року становлять $39,03 млрд, що приблизно відповідає показнику липня 2023 року, але менше максимуму, що спостерігався у квітні 2024 року — близько $43,77 млрд. Для порівняння, у липні 2022 року резерви НБУ становили $22,8 млрд.

Раніше ми писали, що Опендатабот запустив корисну платформу для бізнесу.

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Рубрики: АналітикаГрошіОстанні новини фінансових технологій в УкраїніСтаттіБізнес
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