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Аванси зарплат за жовтень частково підпадуть під збільшення податків — Железняк

15.10.2024 14:15
Микола Деркач
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Аванси частково підпадуть під збільшення податків, оскільки законопроєкт №11416д вже відправлено на підпис до Президента

Аванси зарплат за жовтень частково підпадуть під збільшення податків — Железняк

Аванси зарплат за жовтень частково підпадуть під збільшення податків — Железняк Фото: facebook.com/zheleznyak.y, unsplash.com

Про це повідомив Ярослав Железняк, заступник голови парламентської комісії з питань фінансів.

«Очікується швидке підписання та публікація документа, що призведе до зростання податків, — зазначив нардеп. — Спікер вже підписав податковий законопроєкт №11416д і відправив у Офіс Президента. У найближчий час очікуємо там підпис Президента, потім публікація і далі через день закон вступить в силу, чим збільшить податки. Як раз вийде, що аванси частково попадуть під збільшення».

Також Железняк розповів, що з інтервʼю голови комітету і з дискусії з Мінфіном на бюджетному комітеті дізнався, скільки все ж таки має принести податковий законопроєкт:

  • у 2024 — це десь 21 млрд грн;
  • у 2025 — це 140 млрд грн.

«Там вийде весь податок (50%) на банки буде сплачено вже в бюджет 2025-го року, але це відповідно зменшить дивіденди з держбанків», — пояснив заступник голови парламентської комісії з питань фінансів.

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Оподаткування заднім числом

Як ми вже раніше писали, переконати владу не запроваджувати підвищення саме заднім числом у Ярослава Железняка не вийшло. Тож раніше він зазначав:

«Якщо закон і приймуть, то Президент його фізично підписати найшвидше зможе десь у 20-х числах жовтня. Тобто десь умовно після 15-го жовтня він вступить в силу і заднім числом з 01 жовтня піднімуть військовий збір з 1,5% до 5% на всі зарплати в кінці місяця, — пояснює народний депутат. — А зараз увага, як це буде на практиці. Десь 14-15 жовтня всім виплатять аванс і люди фізично отримають гроші в руки. З нього військовий податок буде ще 1,5% (т.я. закон ще не вступив в силу). Але потім податок за той самий жовтень стане вже не 1,5%, а вже 5%… у тому числі з авансу».

І що ж робити роботодавцю? Він вже виплатив аванс і гроші назад не забере? Тут Мінфін пропонує просто забрати ці гроші при виплаті зарплати.

«Тобто десь в кінці цього місяця людям зарплата прийде мало того, що вже менше на -3,5% підвищення військового збору, так і ще мінус ті гроші з авансу… Ось я просто уявляю реакцію працівників, особливо бюджетників соціальної сфери. Удачі мажоритарним депутатам пояснити потім чому так…», — зазначив Железняк.

Що передбачає законопроєкт №11416д:

  • підвищення військового збору з 1,5% до 5%;
  • збільшення податків на 1-2 групу ФОП;
  • авансові внески на АЗС;
  • 1% для всіх форм ФОП 3-ї групи;
  • 25% прибутку на фінустанови;
  • помісячна звітність ПДФО (для економ. бронювання);
  • 50% податок на прибуток банків у 2024 році.

Також заступник голови парламентської комісії з питань фінансів нещодавно розповів, як українцям треба буде платити військовий збір.

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Рубрики: ГрошіЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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